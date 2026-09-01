Ювентус подсилва средната линия с Папе Матар Сар

Ювентус официално обяви привличането на Папе Матар Сар – обещаващия полузащитник от Тотнъм, който ще подсили редиците на „бианконерите“ под наем. Роденият през 2002 година сенегалец пристига в Торино след четири сезона във Висшата лига, където впечатли с динамика и стабилност в средата на терена.

Според официалното съобщение на Ювентус, клубът е постигнал договорка с „шпорите“ за наем на Сар до 30 юни 2027 година. Италианският гранд ще заплати 2,5 милиона евро за периода на наема, като към сумата се добавят още 300 хиляди евро под формата на допълнителни разходи. В договора е заложена и опция, която при определени условия през сезон 2026/2027 може да се превърне в задължително откупуване на правата на играча. Ако това се случи, Ювентус ще трябва да плати 27,5 милиона евро, разпределени в рамките на три финансови години.

Папе Матар Сар не е случаен избор – през последните четири години той изигра 107 мача на клубно ниво, като демонстрира постоянство и зрялост, въпреки младата си възраст. Освен това, халфът вече има 42 срещи с националния отбор на Сенегал, като бе част от състава на „лъвовете от Теранга“ и на последното Световно първенство.