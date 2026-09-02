Последен шанс за Левски да картотекира нов защитник за Лига Европа

Левски преотстъпи Стипе Вуликич, а това отвори възможността на клуба да привлече чуждестранен централен защитник. След първоначалния отказ на Петко Христов, „сините“ трябва да действат бързо по взимането на поне още един играч в отбрана. Причината за това е, че срокът за картотекиране на футболист за Лига Европа изтича днес. Списък А трябва да бъде подаден от клубовете до УЕФА, а след това проверен и утвърден от съответната национална централа най-късно до 23:59 часа централноевропейско време в сряда, 2 септември 2026 година, пише Мач Телеграф.

В последните дни се спрягаше името на Джеймс Аджако, както и на бившия играч на Интер Етиен Ют Кинкуе. Възможно е от „Герена“ да изненадат и с ново име, но това трябва да стане до края на деня, тъй като в противен случай Велскес ще може да разчита само на Димитров, Макун и Серафимов в центъра на защитата. Все пак Левски може да привлече и след днес нови попълнения, но те няма да бъдат картотекирани в Лига Европа