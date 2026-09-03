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Милан залага на Валери Владимиров за битките в Лига Европа

Милан залага на Валери Владимиров за битките в Лига Европа

3 Септември, 2026 14:34 434 0

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Българският защитник сред младите надежди на "росонерите" за европейските сблъсъци

Милан залага на Валери Владимиров за битките в Лига Европа - 1
Снимка: БФС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

18-годишният Валери Владимиров, който вече впечатлява с изявите си в Милан, официално попадна в групата на италианския гранд за предстоящите мачове в Лига Европа. Младият защитник бе включен в т.нар. "Списък Б", където място намират най-обещаващите юноши на клуба.

Според регламента на УЕФА, всеки отбор има право да регистрира до 25 основни футболисти в "Списък А", но освен тях, може да добави и млади таланти в "Списък Б". Това дава възможност на треньора Рубен Аморим да разчита на свежи сили, без да се налага да изважда някой от основните играчи. Валери Владимиров ще бъде на разположение за всички двубои от груповата фаза, включително и за гостуването на Милан срещу Левски в София на 21 януари.

В "Списък Б" българският национал ще дели съблекалнята с други изгряващи звезди като Давиде Бартезаги и Франческо Камарда. Този ход на ръководството показва, че Милан залага на младостта и свежите идеи, които могат да донесат неочаквани обрати в европейските битки.

Рубен Аморим вече даде шанс на Владимиров по време на приятелските срещи през сезона, а фактът, че българинът не бе преотстъпен в друг клуб, е ясен знак за доверието, което наставникът има към него. Очаква се защитникът да получи още възможности за изява както в Лига Европа, така и в мачовете от Серия "А".

Освен срещу Левски, "росонерите" ще премерят сили с редица сериозни съперници – Бенфика, Ред Бул Залцбург, Борнемут, Ференцварош, Олимпиакос, Съндърланд и Арарат-Армения.


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