Тайсън Фюри за Джошуа: Страхливец!

Преговорите за супербитката между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа в тежка категория на професионалния бокс се проточиха и това изнерви Циганския крал, който обвини за забавянето потенциалния си съперник.

"Бях съгласен да се бия на всяко едно споменато местоположение - Англия, Ирландия, Лас Вегас Ню Йорк, обратно в Англия, обратно в Ирландия, обратно в Ню Йорк. Всеки път казвах "окей". И затова сега моето усещане за теб е, че си страхливец. Че нито ти, нито Еди Хърн искате този мач и просто губите времето на всички. Смятам, че правиш това вече години наред.

Имаше много възможности да се биеш с мен, но дълбоко в себе си никога не си го искал. Да видим все пак дали ще намериш мъжеството в себе си поне веднъж", добави още Циганския крал", атакува сънародника си Фюри.

Промоутърът на Фюри - Франк Уорън, заяви пред ВВС, че от тяхна страна всичко е готово на 100% и явно действително забавянето идват от другия лагер, където са Джошуа и неговия промоутър Еди Хърн.