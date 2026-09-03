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Тайсън Фюри за Джошуа: Страхливец!

Тайсън Фюри за Джошуа: Страхливец!

3 Септември, 2026 15:30 510 1

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Бях съгласен да се бия на всяко едно споменато местоположение

Тайсън Фюри за Джошуа: Страхливец! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Преговорите за супербитката между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа в тежка категория на професионалния бокс се проточиха и това изнерви Циганския крал, който обвини за забавянето потенциалния си съперник.

"Бях съгласен да се бия на всяко едно споменато местоположение - Англия, Ирландия, Лас Вегас Ню Йорк, обратно в Англия, обратно в Ирландия, обратно в Ню Йорк. Всеки път казвах "окей". И затова сега моето усещане за теб е, че си страхливец. Че нито ти, нито Еди Хърн искате този мач и просто губите времето на всички. Смятам, че правиш това вече години наред.

Имаше много възможности да се биеш с мен, но дълбоко в себе си никога не си го искал. Да видим все пак дали ще намериш мъжеството в себе си поне веднъж", добави още Циганския крал", атакува сънародника си Фюри.

Промоутърът на Фюри - Франк Уорън, заяви пред ВВС, че от тяхна страна всичко е готово на 100% и явно действително забавянето идват от другия лагер, където са Джошуа и неговия промоутър Еди Хърн.


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  • 1 Aлфа Вълкът

    1 0 Отговор
    Както ти правеше с Усик. А Джошуа иска да запази аурата си, че е втория най-добър боксьор след Усик в тази ера и затова бяга. Ще набие някой влогър и ще стане претендент за титлите.

    15:48 03.09.2026

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