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Хулио Веласкес преди мача с ЦСКА 1948: Трудно е да се говори за една обща генерална ситуация с контузените

Хулио Веласкес преди мача с ЦСКА 1948: Трудно е да се говори за една обща генерална ситуация с контузените

4 Септември, 2026 18:15 524 1

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"Сините" посрещат "червените" в събота вечер

Хулио Веласкес преди мача с ЦСКА 1948: Трудно е да се говори за една обща генерална ситуация с контузените - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес сподели, че отборът му е длъжен да покаже най-добрата си версия, ако иска да спечели мача с ЦСКА 1948. Срещата е в събота - 5 септември от 21:15 часа на стадион "Георги Аспарухов".

„Както много добре казахте – играем срещу много добър отбор в контекста на нашия шампионат. Бяха втори миналия сезон, този го започнаха много добре. Ще се иска много от нас в този двубой, за да победим. Имат доста качествени играчи за нашата реалност и трябва да дадем най-добрата версия от себе си, за да сме в позиция да спечелим този мач“, започна Веласкес.

„Контузиите са нещо нормално във футбола. Ние сме в един цикъл с изключително много мачове. Вече започва септември и имаме изиграни 15 официални мача. Много от тях бяха с голямо чисто физическо изискване от играчите. Разбира се, това изискване води до умора в краката и главата на футболистите. Оттам-нататък трябва да разграничим ситуациите – причинените от игрови ситуации контузии, от удари, както и такива от натрупване на мускулна умора. Трудно е да се говори за една обща генерална ситуация. Например ситуацията с Никола няма нищо общо с натрупването на мачове, а по-скоро от игрова ситуация. Друга ситуация като тази на Мехди, която не е сериозна, трябва да се справим с нея напълно нормално. В крайна сметка ще има още такива контузии, това е абсолютно нормално. От гледна точка на това колко са контузените – те са колкото са и аз няма да търся извинение за нищо. Както съм казвал много пъти аз съм горд от всички играчи и те трябва да са готови да помогнат във всяка ситуация. До този момент това, което прави този отбор е абсолютно феноменално. 15 официални мача и да се представят по начина, по който го правят, на мен ми се струва настина невероятно“, продължи испанският специалист.

„Имам някаква идея колко време ще отсъства Никола и Мехди, но сега не мога да я споделя, защото в крайна сметка е отговорност на други хора да говорят за крайни срокове. Както когато свърши мачът имах усещане за контузиите, така за Мехди няма да може да играе утре, но не е нещо сериозно. Ще видим как ще се развива ситуацията и дали ще може да играе за Суперкупата. За Никола е по-сериозна ситуацията и сега между играча и медицинският щаб трябва да се реши какъв начин на лечение да се избере. Още веднъж искам да отлича това себераздаване от футболистите, особено тези, които са контузени. Страхотно е да имам такива човешки същества на разположение“, каза още Веласкес.

„В ЦСКА 1948 има промени. Някои футболисти се промениха. На мен ми се струва, че с оглед на българското първенство имат един отбор с наистина добри футболисти. Без абсолютно никакво съмнение имат отбор за влизане в Топ 4. Относно некартотекираните играчи за Европа, тези неща са много прости. Много пъти търсим взаимовръзки, а всичко е много просто. Има един регламент, който трябва да изпълним. След това решенията, които взимаме, трябва да са с някакъв смисъл. Има различни групи, в които могат да влязат различни футболисти. Има друга група, в който не може да влезе и български футболист. Изискванията на УЕФА са, че могат да се вкарат само определен брой играчи. В крайна сметка трябва да се вземе едно решение на 1 септември и в този списък трябва да се вкарат футболисти, които са готови на този етап на 100 процента здрави. Това, което може да се случи след месец, е несигурно. Може някой да бъде регистриран и да се контузи, както е с Никола. Но ако ти имаш един краен срок, в който трябва да направиш списъка, ситуацията е изключително проста и трябва да се вземе решение за играчите, които са здрави и са в най-добра форма. В крайна сметка на някои позиции, където има много играчи, а има и контузени, вкарваш тези, които са здрави. Нашето доверие във всички футболисти е изключително голямо. В крайна сметка за мен всички мачове във всички турнири са изключително важни. Ще управлявам минутите по начина, по който треньорският щаб смята, че ще бъде най-добре за отбора“, каза още Веласкес.

„Познавам много от тези играчи от миналия сезон. Тяхното себераздаване не ме изненадва. А тези, които идват през този сезон, дадохме голяма важност на човешкия фактор. Говорейки директно с футболистите, преди те да дойдат, естествено съобразявайки се от съответния клуб, за да мога да имам такъв тип разговор. В други случаи търся някакъв вид обратна връзка, за да ми кажат какъв е този играч. Всичко това работейки в екип с хората, които са скаути в клуба, защото за мен е фундаментално да се работи в екип. Между всички нас търсим да вземем възможно най-добрата информация, за да може да сме сигурни, че играчите имат това, което се изисква в нашата съблекалня. Освен, ако не си Кристиано или Меси, някой играч, който може да спечели сам мача, за мен е важно да се слага колективното пред индивидуалното“, завърши Веласкес.


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