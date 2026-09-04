Колумбийският халф на ЦСКА Алехандро Пиедраита поема към МЛС

ЦСКА изпрати един от своите полузащитници на ново приключение – в Северна Америка. 24-годишният колумбиец Алехандро Пиедраита ще облече екипа на Торонто ФК, след като бе преотстъпен на канадския клуб за предстоящия сезон в престижната Мейджър Лийг Сокър (МЛС).

Пиедраита пристигна на "Българска армия" в началото на годината, след като привлече вниманието на "червените" с изявите си за Депортиво Перейра в родината си. Преди да се присъедини към българския гранд, младият халф вече бе натрупал ценен опит в Южна Америка, където игра под наем за аржентинските Банфийлд и Химнасия.

Сега, с прехода си към Торонто ФК, Пиедраита ще има възможност да се докаже на един от най-бързо развиващите се футболни пазари в света. Очакванията към него са високи, а канадският тим се надява, че южноамериканският му темперамент и креативност ще внесат свежест и динамика в средата на терена.

Ръководството на ЦСКА ще следи отблизо представянето на Пиедраита в МЛС, като не изключва възможността той да се завърне в София с още по-богат опит и увереност.