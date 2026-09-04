Теодор Салпаров изпраща легендарна кариера с бляскав бенефис: Волейболни величия и звезди от различни сфери се събират в София

София се готви за истински спортен спектакъл – на 5 септември, в 16:30 ч., „Арена София“ ще бъде домакин на бенефисния мач „Една кариера – Една легенда“, посветен на емблематичния либеро Теодор Салпаров. Събитието обещава да се превърне в незабравим празник за феновете на волейбола, като събере на едно място някои от най-големите имена в световния спорт.

Сред специалните гости, които ще уважат Салпаров, се открояват олимпийският шампион от Сидни 2000 Иван Милкович, двукратният европейски първенец Урош Ковачевич и германската волейболна легенда Зимон Тишер. Техните думи по време на пресконференцията бяха изпълнени с уважение и топли спомени за съвместните им битки на терена. „Теди беше най-добрият защитник, когото съм виждал – истински стълб в отбраната“, сподели Ковачевич, докато Милкович с усмивка призна, че не се е поколебал нито за миг да приеме поканата. Тишер пък се пошегува, че първоначално е помислил поканата за шега, но с радост ще се завърне на игрището, макар и след осемгодишна пауза.

Бенефисът на Салпаров ще бъде не просто спортно събитие, а истински празник за цялата общественост. Сред гостите ще блестят и легенди като Христо Стоичков, Стилян Петров и баскетболната звезда Александър Везенков. За доброто настроение на публиката ще се погрижат популярните изпълнители Криско и Мария Илиева, които ще добавят музикален щрих към емоционалната атмосфера.

Организаторите са подготвили богата програма още от обяд. Още в 12:00 ч. пред „Арена София“ ще започнат активности за малки и големи – феновете ще могат да премерят сили във волейболни игри с любимите си спортисти и да се снимат за спомен. Между 14:00 и 15:30 ч. ще има специална среща с гостите, а в 16:00 ч. вратите на залата ще се отворят за началото на голямото шоу.

Самият Теодор Салпаров не скри вълнението си от предстоящия празник: „Това е не само мой бенефис, а празник за всички, с които съм споделял игрището. Присъствието на толкова големи имена е най-голямото признание за мен – все едно Меси и Роналдо идват на твоя мач!“ Макар някои от участниците да признаха, че формата им вече не е същата, ентусиазмът и желанието за игра са по-силни от всякога. „Последните години съм играл само с децата си“, пошегува се Милкович, докато Ковачевич обеща да даде всичко от себе си, а Тишер увери, че ще бъде „готино“ завръщане.

Очаква се на събитието да присъстват и президентът на България, кметът на София и министърът на спорта, което допълнително подчертава значимостта на този ден за българския спорт.

Бенефисът на Теодор Салпаров ще бъде не просто прощаване с една изключителна кариера, а вдъхновяващ празник на приятелството, уважението и любовта към волейбола. София ще бъде сцена на емоции, спомени и нови срещи – един ден, който ще остане в историята на българския спорт.