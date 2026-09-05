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Формула 1 въведе специални мерки заради жегата в Монца

Формула 1 въведе специални мерки заради жегата в Монца

5 Септември, 2026 09:18 668 3

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Очакват се температури над 31 градуса по Целзий

Формула 1 въведе специални мерки заради жегата в Монца - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Жегата се превърна в допълнително изпитание за пилотите във Формула 1 преди Гран при на Италия в Монца. Международната автомобилна федерация обяви специален „heat hazard“ за състезанието заради очакваните температури над 31 градуса по Целзий, съобщава Reuters. Това е вторият подобен случай през сезона след Гран при на Австрия. При обявена опасност от високи температури отборите трябва да оборудват автомобилите със система за охлаждане на пилота. Сред вариантите е специална охлаждаща жилетка, която използва течност за регулиране на телесната температура.

Пилотите обаче няма да бъдат задължени да използват системата. Ако някой от тях предпочете да не го прави, автомобилът му ще трябва да получи допълнителен баласт, тъй като охлаждащото оборудване има собствено тегло.

Условията в Монца ще бъдат особено интересни и заради битката за титлата. 20-годишният Кими Антонели влиза в домашното си състезание като лидер в генералното класиране, докато съотборникът му Джордж Ръсел се нуждае от силен резултат, за да съкрати изоставането си от 59 точки.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глупости

    4 0 Отговор
    С малоумните ограничения това се привърна в безинтересно занимание

    Коментиран от #2

    09:27 05.09.2026

  • 2 Инди кар

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Глупости":

    Дори е-формулата е по-интересна вече.

    09:31 05.09.2026

  • 3 Направо

    1 0 Отговор
    да и направят задължителен 3мин бокс стоп на всеки 20 обиколки, че да може 3мин да вървят реклами.
    Пък знае ли човек, може и някое концертно шоу да направят.
    Изненадващо е, че има толкова много балами, които ходят да гледат, това псевдо състезание

    10:28 05.09.2026

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