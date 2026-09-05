UCI въвежда проследяване на живо след смъртта на 19-годишен колоездач

Международният колоездачен съюз (UCI) планира да въведе задължително проследяване в реално време на състезателите и автомобилите по време на професионалните шосейни състезания. Мярката идва след смъртта на 19-годишния британски колоездач Финлей Тарлинг (на снимката), съобщава Reuters. Тарлинг загина през август по време на осмия етап на Volta a Portugal. Той беше блъснат от автомобил, който се е движел в насрещната посока. Инцидентът постави отново сериозно въпроса за безопасността на колоездачите по време на състезания, особено когато по трасето се движат множество автомобили, мотоциклети и други превозни средства.

Според предложените промени системата за GPS проследяване трябва да позволява в реално време да се знае местоположението на състезателите и автомобилите. Така организаторите ще могат по-бързо да установяват потенциално опасни ситуации и да реагират при проблеми по трасето.

Технологията вече е използвана на Световното първенство през 2025 г. в Кигали. UCI възнамерява първоначално да я приложи в състезанията от WorldTour и Women's WorldTour, преди евентуално разширяване на изискването.

Решението е част от по-широк пакет мерки за повишаване на сигурността в професионалното колоездене след трагичния инцидент с Тарлинг.