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UCI въвежда проследяване на живо след смъртта на 19-годишен колоездач

UCI въвежда проследяване на живо след смъртта на 19-годишен колоездач

5 Септември, 2026 10:13 539 3

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Тарлинг загина през август по време на осмия етап на Volta a Portugal, след като беше блъснат от автомобил

UCI въвежда проследяване на живо след смъртта на 19-годишен колоездач - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Международният колоездачен съюз (UCI) планира да въведе задължително проследяване в реално време на състезателите и автомобилите по време на професионалните шосейни състезания. Мярката идва след смъртта на 19-годишния британски колоездач Финлей Тарлинг (на снимката), съобщава Reuters. Тарлинг загина през август по време на осмия етап на Volta a Portugal. Той беше блъснат от автомобил, който се е движел в насрещната посока. Инцидентът постави отново сериозно въпроса за безопасността на колоездачите по време на състезания, особено когато по трасето се движат множество автомобили, мотоциклети и други превозни средства.

Според предложените промени системата за GPS проследяване трябва да позволява в реално време да се знае местоположението на състезателите и автомобилите. Така организаторите ще могат по-бързо да установяват потенциално опасни ситуации и да реагират при проблеми по трасето.

Технологията вече е използвана на Световното първенство през 2025 г. в Кигали. UCI възнамерява първоначално да я приложи в състезанията от WorldTour и Women's WorldTour, преди евентуално разширяване на изискването.

Решението е част от по-широк пакет мерки за повишаване на сигурността в професионалното колоездене след трагичния инцидент с Тарлинг.


Португалия
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  • 1 велоклуб Крива Спица

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    Всеки велопедал с камера на кратуната. После записите в КАТ и стотици хиляди глоби за нарушенията на ЗДвП

    10:19 05.09.2026

  • 2 Георги

    2 2 Отговор
    те тея колелоездачи карат като тир с ремарке - все едно пия е самозза тях. Изобщо не се замислят, ако могат, че те с единствените уязвими при птп.

    Коментиран от #3

    10:20 05.09.2026

  • 3 Даниел ЛяРусо 🥋

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Георги":

    Е нали са на състезание бе!? Това момче не се е пречкало в трафика в делничен ден в 08:00 в София. Целия маршрут трябва да бъде отцепен, както беше Джирото тук.

    10:48 05.09.2026

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