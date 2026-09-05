UCI въвежда проследяване на живо след смъртта на 19-годишен колоездач

Международният колоездачен съюз (UCI) планира да въведе задължително проследяване в реално време на състезателите и автомобилите по време на професионалните шосейни състезания. Мярката идва след смъртта на 19-годишния британски колоездач Финлей Тарлинг (на снимката), съобщава Reuters. Тарлинг загина през август по време на осмия етап на Volta a Portugal. Той беше блъснат от автомобил, който се е движел в насрещната посока. Инцидентът постави отново сериозно въпроса за безопасността на колоездачите по време на състезания, особено когато по трасето се движат множество автомобили, мотоциклети и други превозни средства.
Според предложените промени системата за GPS проследяване трябва да позволява в реално време да се знае местоположението на състезателите и автомобилите. Така организаторите ще могат по-бързо да установяват потенциално опасни ситуации и да реагират при проблеми по трасето.
Технологията вече е използвана на Световното първенство през 2025 г. в Кигали. UCI възнамерява първоначално да я приложи в състезанията от WorldTour и Women's WorldTour, преди евентуално разширяване на изискването.
Решението е част от по-широк пакет мерки за повишаване на сигурността в професионалното колоездене след трагичния инцидент с Тарлинг.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 велоклуб Крива Спица
10:19 05.09.2026
2 Георги
Коментиран от #3
10:20 05.09.2026
3 Даниел ЛяРусо 🥋
До коментар #2 от "Георги":Е нали са на състезание бе!? Това момче не се е пречкало в трафика в делничен ден в 08:00 в София. Целия маршрут трябва да бъде отцепен, както беше Джирото тук.
10:48 05.09.2026