Ван Арт атакува четири километра преди финала и спечели 13-ия етап от Вуелтата

Ваут ван Арт записа първата си етапна победа във Вуелтата през 2026 г., след като белгиецът триумфира в 13-ия етап от Алмунекар до Лоха, съобщава Reuters. Надпреварата беше с дължина 192.8 километра и предложи сериозно темпо и множество атаки. Ван Арт се оказа в голямата откъснала се група още в началото на етапа. В решаващата фаза белгиецът изчака подходящия момент и предприе атака около четири километра преди финала.

Единственият състезател, който успя да го последва, беше французинът Валентен Паре-Пантр. Двамата стигнаха заедно до финалните метри, където французинът опита да изпревари белгиеца около 200 метра преди линията. Ван Арт обаче реагира отлично и запази предимството си до самия край.

Неговият съотборник Матю Бренън завърши трети, на 24 секунди зад победителя.

В генералното класиране Енрик Мас запази червената фланелка. Испанецът завърши с основната група и продължава да има аванс от 1:45 минути пред Примож Роглич. Следващият етап обаче отново обещава сериозна битка, тъй като трасето от Хаен до Сиера де ла Пандера е планинско и е с дължина 152.7 километра.