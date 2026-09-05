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Ван Арт атакува четири километра преди финала и спечели 13-ия етап от Вуелтата

Ван Арт атакува четири километра преди финала и спечели 13-ия етап от Вуелтата

5 Септември, 2026 09:46 448 1

  • ваут ван арт-
  • колоездене-
  • вуелта-
  • победа

Единственият състезател, който успя да го последва, беше французинът Валентен Паре-Пантр

Ван Арт атакува четири километра преди финала и спечели 13-ия етап от Вуелтата - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ваут ван Арт записа първата си етапна победа във Вуелтата през 2026 г., след като белгиецът триумфира в 13-ия етап от Алмунекар до Лоха, съобщава Reuters. Надпреварата беше с дължина 192.8 километра и предложи сериозно темпо и множество атаки. Ван Арт се оказа в голямата откъснала се група още в началото на етапа. В решаващата фаза белгиецът изчака подходящия момент и предприе атака около четири километра преди финала.

Единственият състезател, който успя да го последва, беше французинът Валентен Паре-Пантр. Двамата стигнаха заедно до финалните метри, където французинът опита да изпревари белгиеца около 200 метра преди линията. Ван Арт обаче реагира отлично и запази предимството си до самия край.

Неговият съотборник Матю Бренън завърши трети, на 24 секунди зад победителя.

В генералното класиране Енрик Мас запази червената фланелка. Испанецът завърши с основната група и продължава да има аванс от 1:45 минути пред Примож Роглич. Следващият етап обаче отново обещава сериозна битка, тъй като трасето от Хаен до Сиера де ла Пандера е планинско и е с дължина 152.7 километра.


Испания
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  • 1 Сандо

    1 0 Отговор
    Сайтът се събуди и видя,че се провежда една от трите най-големи колоездачни състезания в света.Поспаланковци,ще проспите и края на света с тоя ваш мечешки сън!

    09:54 05.09.2026

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