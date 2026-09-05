Щутгарт разгроми Кьолн

Щутгарт постигна убедителен успех с 4:1 срещу Кьолн в домакинството си от втория кръг на Бундеслигата. Победата бе първа за тима през сезон 2026/27, а серията му без загуба срещу този съперник вече достигна осем последователни мача, предава БТА. След поражението с 1:5 от Байерн Мюнхен на старта Щутгарт бързо намери начин да се върне на победния път. Домакините имаха нужда от почти едно полувреме, за да открият резултата, но след почивката окончателно пречупиха съперника си.

Билал Ел Ханус (на снимката) даде преднина на Щутгарт в 39-ата минута. Малко след изтичането на час игра Гриша Прьомел удвои аванса на домакините и постави Кьолн в много трудна ситуация.

В 75-ата минута Ермедин Демирович направи резултата 3:0. Босненският нападател се разписа в момент, в който Щутгарт вече контролираше изцяло развитието на срещата.

Кьолн все пак успя да върне едно попадение. Мариус Бюлтер бе точен в 81-вата минута и намали до 1:3, но гостите нямаха време за повече. В последната минута на редовното време Йоша Вагноман сложи окончателно точка на спора с четвърти гол за Щутгарт.