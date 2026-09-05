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Световните цени на храните стигнаха най-високото си ниво през август от 2022 г. насам

Световните цени на храните стигнаха най-високото си ниво през август от 2022 г. насам

5 Септември, 2026 16:19 691 14

  • пшеница-
  • украйна-
  • русия-
  • иран

Прогнозираните световни запаси от зърнени култури в края на пазарната 2026/2027 г. бяха ревизирани надолу с 1,1% до 947,2 милиона тона - ниво, което сега е само незначително над това от предходния сезон

Световните цени на храните стигнаха най-високото си ниво през август от 2022 г. насам - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Световните цени на храните достигнаха най-високото си ниво през август от 2022 година насам. Това сочат данни на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (FAO), цитирани от "Ройтерс".

От FAO обясняват, че това се дължи на неблагоприятните метеорологични условия, както и от смущенията, породени от войната в района на Черно море, които засилиха опасенията относно доставките на основни хранителни продукти.

Екстремните горещини и сушата в Европа, заплахата от силно изразено метеорологично явление "Ел Ниньо", както и сътресенията в търговията вследствие на войните в Украйна и Иран, дестабилизираха селскостопанските пазари, като повишиха цените на зърнените култури до тригодишен максимум, а тези на захарта - до най-високото им ниво от една година насам.

Индексът на цените на храните на FAO, който следи месечните промени в цените на кошница от международно търгувани хранителни стоки, достигна средна стойност от 133,3 пункта през август, отбелязвайки ръст спрямо ревизирания показател от 130,8 пункта за юли.

Това е най-високата стойност от ноември 2022 г. насам, макар тя да остава с близо 17% под рекордния връх, отчетен през март 2022 г. след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.

Главният икономист на FAO Максимо Тореро коментира, че "повишението на световните цени на храните през август е сигнал, че рисковата премия се завръща на пазарите на храни: климатичните сътресения, геополитическото напрежение и нарушенията в търговската логистика се съчетават, за да ограничат очакванията за предлагането".

През август се отчита ръст на референтните ценови индекси на FAO за зърнени култури, растителни масла, захар, месо и млечни продукти.

Екстремните метеорологични условия в Европа се отразиха на перспективите за реколтата от царевица и захарно цвекло, както и на животновъдното производство, докато очакваното явление "Ел Ниньо" засили опасенията относно производството на палмово масло и захар в Азия.

Ударите по кораби - от страна на Русия и Украйна - в Черно море ограничиха доставките на зърно от двете страни, а напрежението между САЩ и Иран затрудни потока на торове за селскостопанските култури.

Сред отделните категории храни индексът на цените на зърнените култури на FAO се повиши с 2,2% спрямо предходния месец, достигайки най-високото си ниво от май 2024 г., а индексът за растителните масла отбеляза лек ръст от 0,6%, достигайки най-високата си стойност от юни 2022 г. насам.

Референтният показател на агенцията за цените на захарта скочи с 11,9%, достигайки най-високото си ниво от юни 2025 г., като към опасенията относно метеорологичните условия в Европа и Азия се добави и по-слабото производство в ключовия централно-южен регион на Бразилия.

В отделен доклад агенцията понижи прогнозата си за световното производство на зърнени култури през 2026 г. с 3,4 милиона тона спрямо юлската оценка - до 2,980 милиарда тона; това ниво е с 2,0% по-ниско от отчетеното през 2025 г., което представлява най-големия годишен спад от 2018 г. насам.

Въпреки това, прогнозираният обем на производството все още би бил вторият по големина в историята на статистиката.

Прогнозираните световни запаси от зърнени култури в края на пазарната 2026/2027 г. бяха ревизирани надолу с 1,1% до 947,2 милиона тона - ниво, което сега е само незначително над това от предходния сезон.

Според ФАО (FAO) намалената оценка на запасите от фуражни зърнени култури е надделяла над ревизията нагоре при пшеницата, отразяваща очакваното натрупване на запаси в Русия и Украйна вследствие на затрудненията в корабоплаването.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УдоМача

    7 0 Отговор
    Ши ядем по-малко и ши сми по-здрави! :)

    Коментиран от #3

    16:29 05.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сиса брокерката

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "УдоМача":

    И ням дъ имами нищу и ши сми щасливи!

    16:37 05.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ама то това е и

    8 1 Отговор
    Целта. Да се намалява населението на планетата по всякакъв начин.... С глад, войни, пландемии, вакси.... Лоша и недостъпна медицина, лекарства с много странични ефекти и т.н. и т.н...

    16:57 05.09.2026

  • 6 млад еврас

    3 1 Отговор
    Споко, евраста ще ви обере всичко, при него всичко се палаща, ЕС е фалирал, няма колонии за скубане, нищо, единствено му остава да скубе собственото си население, една държава вече наложи данък празно жилище 2000 евро на година, очаквайте с цифровото евро и данък спестявания, застояла сума в банката луп 10% данък, няма да има прошка за никого, така само корумпираните "елити" имат шанс да се задържат още малко, данъците в ЕС режима са над 70% вече, официално 65% но ние знаем как манипулират данни

    Коментиран от #8

    17:05 05.09.2026

  • 7 А ТУКА ЗЪРНАРИТЕ АРЕНДАТОРИ

    2 0 Отговор
    ГО ПЛАТИХА НА НАРОДА ПО 14 ЦЕНТА КИЛО ЖИТО

    17:17 05.09.2026

  • 8 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "млад еврас":

    А защото трябва да има празни жилища?!? В НРБ имаше закон, който забраняваше повече от едно жилище на семейство. Така държавата се грижеше за народа и не позволяваше алчните да трупат незаслужени богатства!

    Коментиран от #10, #11, #12

    17:30 05.09.2026

  • 9 У нас

    2 1 Отговор
    заради леврото !

    17:41 05.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 !!!!

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Та да има за "неалчните" и мързеливи!

    17:52 05.09.2026

  • 13 Това е целта

    1 0 Отговор
    На Блекрок да вдигнат цените за да ни крадят повече и да предизвикат продоволствена криза!!!

    17:52 05.09.2026

  • 14 Да,бе!

    0 0 Отговор
    Нищо общо нямат празните жилища с цените на сиренето!

    17:57 05.09.2026