Световните цени на храните стигнаха най-високото си ниво през август от 2022 г. насам

Световните цени на храните достигнаха най-високото си ниво през август от 2022 година насам. Това сочат данни на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (FAO), цитирани от "Ройтерс".

От FAO обясняват, че това се дължи на неблагоприятните метеорологични условия, както и от смущенията, породени от войната в района на Черно море, които засилиха опасенията относно доставките на основни хранителни продукти.

Екстремните горещини и сушата в Европа, заплахата от силно изразено метеорологично явление "Ел Ниньо", както и сътресенията в търговията вследствие на войните в Украйна и Иран, дестабилизираха селскостопанските пазари, като повишиха цените на зърнените култури до тригодишен максимум, а тези на захарта - до най-високото им ниво от една година насам.

Индексът на цените на храните на FAO, който следи месечните промени в цените на кошница от международно търгувани хранителни стоки, достигна средна стойност от 133,3 пункта през август, отбелязвайки ръст спрямо ревизирания показател от 130,8 пункта за юли.

Това е най-високата стойност от ноември 2022 г. насам, макар тя да остава с близо 17% под рекордния връх, отчетен през март 2022 г. след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.

Главният икономист на FAO Максимо Тореро коментира, че "повишението на световните цени на храните през август е сигнал, че рисковата премия се завръща на пазарите на храни: климатичните сътресения, геополитическото напрежение и нарушенията в търговската логистика се съчетават, за да ограничат очакванията за предлагането".

През август се отчита ръст на референтните ценови индекси на FAO за зърнени култури, растителни масла, захар, месо и млечни продукти.

Екстремните метеорологични условия в Европа се отразиха на перспективите за реколтата от царевица и захарно цвекло, както и на животновъдното производство, докато очакваното явление "Ел Ниньо" засили опасенията относно производството на палмово масло и захар в Азия.

Ударите по кораби - от страна на Русия и Украйна - в Черно море ограничиха доставките на зърно от двете страни, а напрежението между САЩ и Иран затрудни потока на торове за селскостопанските култури.

Сред отделните категории храни индексът на цените на зърнените култури на FAO се повиши с 2,2% спрямо предходния месец, достигайки най-високото си ниво от май 2024 г., а индексът за растителните масла отбеляза лек ръст от 0,6%, достигайки най-високата си стойност от юни 2022 г. насам.

Референтният показател на агенцията за цените на захарта скочи с 11,9%, достигайки най-високото си ниво от юни 2025 г., като към опасенията относно метеорологичните условия в Европа и Азия се добави и по-слабото производство в ключовия централно-южен регион на Бразилия.

В отделен доклад агенцията понижи прогнозата си за световното производство на зърнени култури през 2026 г. с 3,4 милиона тона спрямо юлската оценка - до 2,980 милиарда тона; това ниво е с 2,0% по-ниско от отчетеното през 2025 г., което представлява най-големия годишен спад от 2018 г. насам.

Въпреки това, прогнозираният обем на производството все още би бил вторият по големина в историята на статистиката.

Прогнозираните световни запаси от зърнени култури в края на пазарната 2026/2027 г. бяха ревизирани надолу с 1,1% до 947,2 милиона тона - ниво, което сега е само незначително над това от предходния сезон.

Според ФАО (FAO) намалената оценка на запасите от фуражни зърнени култури е надделяла над ревизията нагоре при пшеницата, отразяваща очакваното натрупване на запаси в Русия и Украйна вследствие на затрудненията в корабоплаването.