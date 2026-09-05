Монако шокира ПСЖ насред Париж и оглави Лига 1

Монако покори крепостта на Пари Сен Жермен с драматична победа 2:1. С този успех „червено-белите“ не само прекъснаха победната серия на парижани, но и се изкачиха на върха в класирането с пълен актив от 9 точки.

Домакините от ПСЖ откриха резултата в 31-ата минута, когато след прецизно центриране от корнер на Хвича Кварацхелия, капитанът Маркиньос се извиси над всички и с глава изпрати топката в мрежата на гостите. Това бе първият домакински мач за сезона за тима на Луис Енрике, който изглеждаше уверен в началото.

След почивката обаче Монако показа истинския си облик. В 58-ата минута Джордан Тезе центрира майсторски, а Назиньо с глава възстанови равенството, оставяйки безпомощен вратаря Матвей Сафонов.

Натискът на гостите даде резултат и в 72-ата минута, когато Александър Головин с хитър пас намери Идумбо Музамбо, който с елегантен финт се освободи от Маркиньос и хладнокръвно реализира за 2:1.

В заключителните минути ПСЖ опита да се върне в мача. Усман Дембеле свали топката с глава към Феран Торес, който прати топката във вратата, но радостта на домакините бе кратка – попадението бе отменено заради засада. Така Монако удържа победата и нанесе първа шампионатна загуба на парижани през този сезон.