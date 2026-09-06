Рома с феноменален обрат срещу Аталанта в края

Рома записа трета поредна победа от началото на сезона в Серия А, след като постигна драматичен обрат срещу Аталанта и спечели с 2:1 на „Олимпико“. Това съобщи gong.bg.

Домакините имаха сериозно превъзходство през по-голямата част от срещата и отправиха цели 39 удара към противниковата врата. Въпреки постоянния натиск обаче вратарят на Аталанта Марко Карнезеки направи силен мач и дълго време успяваше да държи гостите в играта.

Аталанта първи стигна до гол след почивката. В 47-ата минута грешка в отбраната на Рома позволи на Едерсон да се възползва от ситуацията. Бразилският полузащитник отправи мощен удар и даде преднина на бергамаските.

Рома продължи да атакува и в 88-ата минута бе много близо до изравняването. Науел Молина центрира отдясно, а Сантяго Кастро засече топката с глава, но ударът му срещна напречната греда.

Само две минути по-късно натискът на домакините даде резултат. Матиас Соуле центрира от корнер, а Марио Ермосо се извиси над защитата и с глава изпрати топката във вратата за 1:1.

Рома стигна до пълния обрат в третата минута на добавеното време. Пауло Дибала намери Матиас Соуле зад защитата, аржентинецът преодоля бранител и с прецизен удар в близкия ъгъл донесе победата на римляните.