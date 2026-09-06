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Никола Цолов запази лидерството във Формула 2 след трудно състезание на Монца

Никола Цолов запази лидерството във Формула 2 след трудно състезание на Монца

6 Септември, 2026 12:20 1 069 9

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  • дюрксен

Българския лъв завърши седми в основното състезание, но продължава да води убедително в битката за титлата

Никола Цолов запази лидерството във Формула 2 след трудно състезание на Монца - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Никола Цолов запази лидерската си позиция в генералното класиране на Формула 2 след трудното състезание на „Монца“. Българският пилот на Campos Racing завърши седми, след като потегли от деветото място, но събра достатъчно точки, за да остане начело в шампионата. Цолов влезе в състезателния уикенд като лидер и успя да запази първата позиция след надпреварата на "Монца". Преди неделното състезание българинът имаше 171 точки, а основните му преследвачи бяха Габриеле Мини и Рафаел Камара. След спринтовото състезание разликата между Цолов и Мини беше 24 точки, докато Камара изоставаше с 26.

За Цолов уикендът не започна по най-добрия възможен начин. В квалификацията Камара спечели полпозишъна с време 1:31.326 минути, докато Дюрксен зае второто място. Българският пилот се нареди шести в първоначалното класиране на квалификацията, което го постави в по-трудна позиция за основната надпревара.

В спринта Цолов все пак успя да ограничи щетите. Джошуа Дюрксен направи впечатляващо състезание и стигна до победата, след като потегли седми. Парагваецът направи няколко изпреварвания и в крайна сметка записа третия си успех през сезона. Цолов завърши пети и така продължи да трупа ценни точки в шампионската битка.

В основното състезание Дюрксен отново се оказа над всички. Парагваецът спечели пред съотборника си в Invicta Racing Рафаел Камара и оформи впечатляващ дубъл за отбора на „Монца“. Камара потегли от полпозишън за пети път през сезона, но за пореден път не успя да превърне първата стартова позиция в победа.

Третото място на подиума зае Ноел Леон от Campos Racing, съотборникът на Цолов. Джон Бенет остана четвърти, а челната петица допълни Ритомо Мията.

Никола Цолов пресече финалната линия седми, непосредствено зад Алекс Дън. Тасанапол Интрапувашак, Оливър Гьоте и Нико Вароне допълниха първите десет и също спечелиха точки.

Въпреки че не успя да се пребори за място на подиума, Цолов постигна най-важното за шампионската си кампания – запази водачеството. След силния си сезон българинът продължава да има сериозна преднина пред основните си конкуренти и влиза в заключителната част на годината като един от големите фаворити за титлата.

Представянето на „Монца“ е особено важно и заради формата на Цолов през сезона. Българинът вече има шест победи през 2026 година, а още през юли си върна лидерството в шампионата след перфектен уикенд на „Силвърстоун“, където спечели и спринта, и основното състезание. Formula1.com тогава отбеляза, че именно този успех е изкачил Цолов начело в генералното класиране.

След „Монца“ битката за титлата остава напълно отворена, но Цолов продължава да държи инициативата. Пред него остават още състезания, в които всяка точка може да се окаже решаваща в борбата с Мини и Камара.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 4 Отговор
    Българинът е ТРЪН в очите на спонсори и богати фирми❗
    Не е случайно и поредното наказание което му наложиха❗

    Коментиран от #7

    12:26 06.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Радвам се за Никола

    1 6 Отговор
    Дори да отпадне няма проблем,случва се да не ти е ден.Важно е че не се оправдава за загубите,изправя се и пак мачка.Ако влезе формула 1 ,ще запали цяла България по този спорт

    12:28 06.09.2026

  • 5 Оли Гофренов

    3 2 Отговор
    Колю Цоловото.

    12:29 06.09.2026

  • 6 Лопата Орешник

    3 2 Отговор
    Не съм сигурен, че всички тук осъзнават колко трудно нещо постига това момче!

    12:57 06.09.2026

  • 7 ТИРбушон

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Говориш колкото да не заспиш. Заради това ли му дадоха 600км тест на F1 вместо планираните 300.

    Коментиран от #9

    13:13 06.09.2026

  • 8 МисиркоФ

    1 1 Отговор
    aбе кажете най важното, провал в спринта, провал в основното, 7-ми си е провал, прекалените суперлативи го разглезват, само повтаряте, запазил си мястото, ала бала .........

    13:34 06.09.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ТИРбушон":

    Пишеш колкото да се запишеш❗
    Първо, 300 км не са достатъчни за получаване на лиценз за F1❗
    Ама ти откъде да знаеш😉
    Второ, разрешението колко да завърти не го дават тези които промотират богати и известни фамилии и марки❗
    Ама ти и това не знаеш😉
    А знаеш ли защо "от покрива на Света" не скочи българинът направил всички изчисления и предложил да изпълни тази луда идея❓ Да ти припомня ли кой скочи или сам ще провериш🤔
    Да ти припомня ли за "ударите под кръста" между Ферари и Форд❓

    13:43 06.09.2026

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