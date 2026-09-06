Никола Цолов запази лидерството във Формула 2 след трудно състезание на Монца

Никола Цолов запази лидерската си позиция в генералното класиране на Формула 2 след трудното състезание на „Монца“. Българският пилот на Campos Racing завърши седми, след като потегли от деветото място, но събра достатъчно точки, за да остане начело в шампионата. Цолов влезе в състезателния уикенд като лидер и успя да запази първата позиция след надпреварата на "Монца". Преди неделното състезание българинът имаше 171 точки, а основните му преследвачи бяха Габриеле Мини и Рафаел Камара. След спринтовото състезание разликата между Цолов и Мини беше 24 точки, докато Камара изоставаше с 26.

За Цолов уикендът не започна по най-добрия възможен начин. В квалификацията Камара спечели полпозишъна с време 1:31.326 минути, докато Дюрксен зае второто място. Българският пилот се нареди шести в първоначалното класиране на квалификацията, което го постави в по-трудна позиция за основната надпревара.

В спринта Цолов все пак успя да ограничи щетите. Джошуа Дюрксен направи впечатляващо състезание и стигна до победата, след като потегли седми. Парагваецът направи няколко изпреварвания и в крайна сметка записа третия си успех през сезона. Цолов завърши пети и така продължи да трупа ценни точки в шампионската битка.

В основното състезание Дюрксен отново се оказа над всички. Парагваецът спечели пред съотборника си в Invicta Racing Рафаел Камара и оформи впечатляващ дубъл за отбора на „Монца“. Камара потегли от полпозишън за пети път през сезона, но за пореден път не успя да превърне първата стартова позиция в победа.

Третото място на подиума зае Ноел Леон от Campos Racing, съотборникът на Цолов. Джон Бенет остана четвърти, а челната петица допълни Ритомо Мията.

Никола Цолов пресече финалната линия седми, непосредствено зад Алекс Дън. Тасанапол Интрапувашак, Оливър Гьоте и Нико Вароне допълниха първите десет и също спечелиха точки.

Въпреки че не успя да се пребори за място на подиума, Цолов постигна най-важното за шампионската си кампания – запази водачеството. След силния си сезон българинът продължава да има сериозна преднина пред основните си конкуренти и влиза в заключителната част на годината като един от големите фаворити за титлата.

Представянето на „Монца“ е особено важно и заради формата на Цолов през сезона. Българинът вече има шест победи през 2026 година, а още през юли си върна лидерството в шампионата след перфектен уикенд на „Силвърстоун“, където спечели и спринта, и основното състезание. Formula1.com тогава отбеляза, че именно този успех е изкачил Цолов начело в генералното класиране.

След „Монца“ битката за титлата остава напълно отворена, но Цолов продължава да държи инициативата. Пред него остават още състезания, в които всяка точка може да се окаже решаваща в борбата с Мини и Камара.