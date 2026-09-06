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Джейми Варди ще помага на Бърнли до края на сезона

Джейми Варди ще помага на Бърнли до края на сезона

6 Септември, 2026 19:49 438 0

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За последно носи екипа на италианския Кремонезе

Джейми Варди ще помага на Бърнли до края на сезона - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Джейми Варди отново ще играе в Англия. 39-годишният нападател подписа договор с Бърнли до края на настоящия сезон, след като през последната кампания носеше екипа на италианския Кремонезе. Варди пристига като свободен агент и ще добави сериозен опит към състава на Бърнли. През миналия сезон той записа 29 мача за Кремонезе и реализира седем попадения.

Последният английски клуб на нападателя беше Лестър Сити. Именно с „лисиците“ Варди изживя най-силните моменти в кариерата си, като се превърна в един от символите на клуба и спечели историческата титла във Висшата лига през сезон 2015/16. Нападателят за последно игра в Чемпиъншип през сезон 2023/24, когато помогна на Лестър да се завърне в елита. Тогава той отбеляза 18 гола в 35 мача.

„Много съм щастлив да бъда тук в Бърнли. Този клуб има сериозна футболна история и страстни фенове, които заслужават отбор, който представлява тях и града им. Нямам търпение да изляза на терена и да помогна на отбора да се придвижи в правилната посока“, заяви Варди, цитиран от официалния сайт на Бърнли, предава БТА.

Опитният футболист ще се присъедини към състав, в който вече има няколко играчи с богат опит на най-високо ниво. Сред тях са Кайл Уокър, Ашли Барнс и Конър Робъртс. Мениджърът на Бърнли Ники Хайен също изрази задоволство от привличането на нападателя.

„Изключително сме доволни да приветстваме Джейми в Бърнли. Неговият опит и лидерство ще бъдат важни за нашия състав и вярваме, че той може да окаже голямо влияние на кампанията ни. Джейми е доказан футболист, а ние нямаме търпение да го видим във виненочервения екип“, заяви Хайен.

Варди пристига в труден момент за Бърнли. Тимът заема последното 24-то място в Чемпиъншип и има само две точки след първите си пет мача. Очакванията са опитният нападател да помогне както с головете си, така и с лидерските си качества в битката за подобряване на резултатите.


Великобритания
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