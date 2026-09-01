Кремонезе шокира Парма и продължава напред за Купата на Италия

С чист успех 2:0 като гост срещу Парма, тимът на Кремонезе продължава напред за Купата на Италия след отлична игра.

Още с първия съдийски сигнал гостите показаха, че не са дошли просто да участват, а да диктуват темпото. Само пет минути след началото Симоне Тесадри се възползва от неразбирателство в защитата на домакините и с хладнокръвен удар откри резултата – 0:1. Това попадение даде криле на тима от Кремона, който продължи да атакува смело.

Домакините не останаха безучастни и се хвърлиха в търсене на изравнителен гол. Матия Фриган и Джовани Фабиан имаха отлични възможности да върнат интригата, но късметът им обърна гръб. Вместо това, в 41-ата минута Адин Личина завърши светкавична контраатака и удвои преднината на Кремонезе. Вторият гол буквално пречупи духа на Парма, а гостите вече виждаха светлината на тунела към следващия кръг.

След почивката двата отбора направиха редица промени, но резултатът остана непроменен. Кремонезе умело контролираше темпото и не позволи на Парма да се върне в мача. Въпреки усилията си, домакините така и не намериха път към вратата на съперника.

И Парма, и Кремонезе изпитват сериозни трудности в шампионата, като до момента записват предимно разочароващи резултати.