Барселона разгроми Валенсия с 5:0, Ламин Ямал блесна с два гола

Барселона продължава убедителното си представяне в началото на сезона. Шампионът на Испания разгроми Валенсия с 5:0 като гост в среща от четвъртия кръг на Примера дивисион, а голямата фигура в мача беше Ламин Ямал. Испанският национал отбеляза две от попаденията за каталунците, като можеше да завърши двубоя и с хеттрик. Негов гол в началото на срещата обаче беше отменен заради засада, предава БТА. Барселона започна двубоя по отличен начин и поведе още в шестата минута. Ямал се възползва от ситуация отблизо и даде аванс на гостите. Само три минути по-късно младата звезда отново прати топката във вратата на Валенсия, но попадението не беше зачетено заради засада.

Барселона продължи да контролира събитията и в 22-ата минута Фермин удвои преднината на гостите. След почивката каталунците окончателно решиха изхода на срещата. В 50-ата минута Рафиня направи резултата 3:0.

До края Барселона не намали темпото. Педри се разписа в 79-ата минута, а шест минути преди края на редовното време Ямал оформи крайното 5:0. Той получи асистенция от Дани Олмо и завърши впечатляващото си представяне с второ редовно попадение.

Убедителната победа запази Барселона на върха в класирането. Каталунците имат пълен актив от 12 точки след първите четири кръга. Валенсия пък продължава да разочарова своите привърженици на „Местая“ и заема последното, 20-о място с едва една спечелена точка.