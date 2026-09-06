Локомотив (Пд) надделя минимално над Черно море

Локо (Пловдив) записа втори успех от началото на сезона в българското футболно първенство. Пловдивчани се наложиха с 1:0 над Черно море в среща от осмия кръг, а единственото попадение беше реализирано от Райън Ляйтън, предава БТА. Домакините можеха да открият резултата още в четвъртата минута. Крист Лонгвил се възползва от грешка в защитата на Черно море, преодоля Живко Атанасов и остана очи в очи с вратаря Кристиан Томов. Нападателят реализира, но след намесата на ВАР попадението беше отменено заради нарушение срещу Атанасов.

В 21-вата минута Локомотив все пак поведе. Райън Ляйтън отправи силен удар от границата на наказателното поле, а топката рикошира в крака на Асен Дончев и промени траекторията си. Кристиан Томов беше изненадан и не успя да се намеси. Това беше първи гол за Ляйтън с екипа на Локомотив Пловдив.

До почивката домакините продължиха да бъдат по-активният отбор. В 31-ата минута Лонгвил отново беше близо до гола, но ударът му с глава срещна напречната греда.

Черно море опита да промени развитието на мача след почивката. Александър Колев се появи в игра и в 54-ата минута отправи удар с глава от трудна позиция, но Боян Милосавлевич беше на мястото си и спаси. Стражът на Локомотив трябваше да се намесва решаващо и при няколко последвали атаки на гостите.

„Моряците“ имаха своите силни моменти през втората част и успяха да притиснат домакините, но така и не стигнаха до достатъчно чисто положение за изравняване.

В 81-ата минута Асен Дончев стреля мощно от далечна дистанция, но топката срещна напречната греда и премина покрай голямата възможност за гостите.