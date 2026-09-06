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Локомотив (Пд) надделя минимално над Черно море

Локомотив (Пд) надделя минимално над Черно море

6 Септември, 2026 21:14 522 2

  • локо пловдив-
  • черно море-
  • победа-
  • райън ляйтън

Дебютен гол на Райън Ляйтън донесе успеха на домакините

Локомотив (Пд) надделя минимално над Черно море - 1
Снимка: ПФК Локо (Пд)
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Локо (Пловдив) записа втори успех от началото на сезона в българското футболно първенство. Пловдивчани се наложиха с 1:0 над Черно море в среща от осмия кръг, а единственото попадение беше реализирано от Райън Ляйтън, предава БТА. Домакините можеха да открият резултата още в четвъртата минута. Крист Лонгвил се възползва от грешка в защитата на Черно море, преодоля Живко Атанасов и остана очи в очи с вратаря Кристиан Томов. Нападателят реализира, но след намесата на ВАР попадението беше отменено заради нарушение срещу Атанасов.

В 21-вата минута Локомотив все пак поведе. Райън Ляйтън отправи силен удар от границата на наказателното поле, а топката рикошира в крака на Асен Дончев и промени траекторията си. Кристиан Томов беше изненадан и не успя да се намеси. Това беше първи гол за Ляйтън с екипа на Локомотив Пловдив.

До почивката домакините продължиха да бъдат по-активният отбор. В 31-ата минута Лонгвил отново беше близо до гола, но ударът му с глава срещна напречната греда.

Черно море опита да промени развитието на мача след почивката. Александър Колев се появи в игра и в 54-ата минута отправи удар с глава от трудна позиция, но Боян Милосавлевич беше на мястото си и спаси. Стражът на Локомотив трябваше да се намесва решаващо и при няколко последвали атаки на гостите.

„Моряците“ имаха своите силни моменти през втората част и успяха да притиснат домакините, но така и не стигнаха до достатъчно чисто положение за изравняване.

В 81-ата минута Асен Дончев стреля мощно от далечна дистанция, но топката срещна напречната греда и премина покрай голямата възможност за гостите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 БайПолиграф

    1 0 Отговор
    ЧМ сякаш не трнират заедно, никакъв синхрон, никакви заучени тактически отигравания, разчита се на "юруш напред" и случайно някой да вкара, кога панайотов ще е на пейката, къде е Лазаров, кога и.илиев ще бъде изритан ??? ОСТАВКА !!!!!

    Коментиран от #2

    21:22 06.09.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "БайПолиграф":

    Не играхте зле , човек. Имахте две греди. Най-после и над нашата къща изгря слънце. Късмет имахме. Добър гол на холандеца, макар и рикошет, който заблуди вратаря ви. След 5 поредни загуби, нека и ние се зарадваме на деня на Съединението в Пловдив.

    21:34 06.09.2026

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