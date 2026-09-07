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Луис Енрике: Ако искате да заложим кой ще бъде шампион в края на сезона, може да опитаме

Луис Енрике: Ако искате да заложим кой ще бъде шампион в края на сезона, може да опитаме

7 Септември, 2026 19:29 500 0

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Испанският специалист вярва, че отборът му е заслужавал успеха с голяма разлика и пренебрегна факта, че парижани изостават на 7 точки зад лидера във временното класиране Монако

Луис Енрике: Ако искате да заложим кой ще бъде шампион в края на сезона, може да опитаме - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике остава непоколебим, въпреки че тимът му все още няма победа в Лига 1 и загуби последния си мач срещу Монако с 1:2.

Испанският специалист вярва, че отборът му е заслужавал успеха с голяма разлика и пренебрегна факта, че парижани изостават на 7 точки зад лидера във временното класиране Монако.

„Ако искате да заложите кой ще бъде шампион в края на сезона, можем да направим залог“, коментира Енрике, цитиран от агенция АП.

„Седем точки? Добре, ще се опитаме да поправим това възможно най-скоро“, увери наставникът на носителя на трофея в Шампионската лига, който започва участието си в основната фаза на турнира този сезон с домакинство срещу Слован Братислава в сряда.


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