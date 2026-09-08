Футболен бос пое разходите по погребението на Христо Спасов

Футболистът Христо Спасов ще бъде изпратен в последния му земен път днес, вторник, в родното му село Дорково, община Ракитово. Погребението е от 12:00 часа в местния гробищен парк.

Преди това от 10:00 до 12:00 часа тялото на 38-годишния нападател ще бъде изложено за поклонение в храм „Св. Пророк Илия“, където близки, приятели, съотборници и представители на футболната общност ще могат да се простят с него.

Разходите по траурната процесия ще бъдат поети от президента на столичния Септември Румен Чандъров, както и от ръководствата на Чико Бяга и Лесичово.

Христо Спасов почина внезапно снощи, едва на 38 години, след масивен инфаркт. Трагичната новина потресе футболната общност в Пазарджишко.

Спасов оставя след себе си спомени за човек, посветил голяма част от живота си на футбола. Внезапната му смърт предизвика огромна болка сред неговите близки, приятели, съотборници и всички, които са го познавали.