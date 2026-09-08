Возиня – Изгряващата звезда сред вратарите в битката за "Яшин"

Светът на футбола отново е в трескаво очакване – организаторите на престижната церемония "Златна топка" разкриха имената на десетимата вратари, които ще се борят за трофея "Яшин" през 2026 година. Отличието, носещо името на легендарния Лев Яшин, се връчва на най-добрия вратар в световния футбол и е символ на върховно признание за майсторството под рамката.

Сред имената на утвърдени титани като Тибо Куртоа (Белгия, Реал Мадрид), Ясин Буну (Мароко, Ал Хилал) и Емилиано Мартинес (Аржентина, Астън Вила/Челси), ярко изпъква сензацията от Мондиал 2026 – Возиня. Вратарят на Кабо Верде, който защитава цветовете на Шавеш и Коло-Коло, се превърна в истинско откритие, впечатлявайки фенове и специалисти с изключителни спасявания и хладнокръвие в напрегнати моменти.

В списъка с номинирани попадат още Жоан Гарсия (Испания, Барселона), Давид Рая (Испания, Арсенал), Унай Симон (Испания, Атлетик Билбао), Грегор Кобел (Швейцария, Борусия Дортмунд), Едуар Менди (Сенегал, Ал-Ахли) и Матвей Сафонов (Русия, ПСЖ). Всеки един от тях има зад гърба си впечатляващи изяви и трофеи, което превръща надпреварата в истински спектакъл на таланта и волята.