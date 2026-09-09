Бъдещето на сезона във Формула 2: Ще видим ли финал в Баку?

Сезонът във Формула 2 навлиза в решителна фаза, но съдбата на последните два старта – в Катар и Абу Даби – виси на косъм. Ескалиращото напрежение и военните действия в Близкия изток поставят под въпрос провеждането на традиционните финални кръгове, което кара организаторите да търсят алтернативни решения с бързи темпове.

В светлината на събитията, Формула 1 вече обмисля да замени отменените състезания с европейски старт, като най-вероятният кандидат е легендарната писта „Имола“. Очаква се официалното решение да бъде обявено до края на месеца, а феновете тръпнат в очакване дали ще станем свидетели на нова развръзка на Стария континент.

Докато през пролетта Формула 2 успешно замести пропадналите кръгове в Бахрейн и Саудитска Арабия с дебютни надпревари в Маями и Канада, сега на дневен ред стои още по-интересна възможност – финал в Баку. Азербайджанската столица може да приеме не един, а цели два решаващи старта, което би превърнало уикенда в истински празник за моторните спортове.

Тенденцията за двойни състезания набира скорост през този сезон. Пример за това е Porsche Supercup, който реализира двоен кръг на „Зандвоорт“, а Формула 3 ще завърши кампанията си с две състезания на новата испанска писта „МадРинг“ в Мадрид. Формула 2 също може да последва този успешен модел, като след „Монца“ в календара остават стартовете в Мадрид, Баку и несигурните кръгове в Катар и Абу Даби.

Информацията, разпространена от Sky Sports, предстои да бъде обсъдена от Бруно Мишел и ФИА, които ще вземат окончателното решение за финала на сезона. Междувременно, българският талант Никола Цолов продължава да води в генералното класиране с 11 точки преднина пред Рафаел Камара, а Габриеле Мини заема третата позиция с 30 точки по-малко от лидера.