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Бъдещето на сезона във Формула 2: Ще видим ли финал в Баку?

Бъдещето на сезона във Формула 2: Ще видим ли финал в Баку?

9 Септември, 2026 06:14 755 1

  • формула 2-
  • старт-
  • катар-
  • абу даби-
  • близкия изток-
  • porsche supercup-
  • зандвоорт-
  • формула 3-
  • никола цолов-
  • рафаел камара-
  • габриеле мини

Военни конфликти в Близкия изток разклащат календара, а Европа се очертава като спасителен пристан

Бъдещето на сезона във Формула 2: Ще видим ли финал в Баку? - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сезонът във Формула 2 навлиза в решителна фаза, но съдбата на последните два старта – в Катар и Абу Даби – виси на косъм. Ескалиращото напрежение и военните действия в Близкия изток поставят под въпрос провеждането на традиционните финални кръгове, което кара организаторите да търсят алтернативни решения с бързи темпове.

В светлината на събитията, Формула 1 вече обмисля да замени отменените състезания с европейски старт, като най-вероятният кандидат е легендарната писта „Имола“. Очаква се официалното решение да бъде обявено до края на месеца, а феновете тръпнат в очакване дали ще станем свидетели на нова развръзка на Стария континент.

Докато през пролетта Формула 2 успешно замести пропадналите кръгове в Бахрейн и Саудитска Арабия с дебютни надпревари в Маями и Канада, сега на дневен ред стои още по-интересна възможност – финал в Баку. Азербайджанската столица може да приеме не един, а цели два решаващи старта, което би превърнало уикенда в истински празник за моторните спортове.

Тенденцията за двойни състезания набира скорост през този сезон. Пример за това е Porsche Supercup, който реализира двоен кръг на „Зандвоорт“, а Формула 3 ще завърши кампанията си с две състезания на новата испанска писта „МадРинг“ в Мадрид. Формула 2 също може да последва този успешен модел, като след „Монца“ в календара остават стартовете в Мадрид, Баку и несигурните кръгове в Катар и Абу Даби.

Информацията, разпространена от Sky Sports, предстои да бъде обсъдена от Бруно Мишел и ФИА, които ще вземат окончателното решение за финала на сезона. Междувременно, българският талант Никола Цолов продължава да води в генералното класиране с 11 точки преднина пред Рафаел Камара, а Габриеле Мини заема третата позиция с 30 точки по-малко от лидера.


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  • 1 Лопата Орешник

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    Това ще е предизвикателство за пилотите! Неочаквани и нови писти без дълга подготовка за тях! Който е шофьор ще се адаптира, който е папагал ще страда! Вярвам, че това е от полза за нашето момче, броя го за майстор и в ситуация на ниска подготовка и по скоро импровизация, мисля че ще извлече полза! Давай братче, вей родния флаг!!

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