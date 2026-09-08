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Реал Мадрид надделя над Интер в драматичен сблъсък от Шампионската лига

Реал Мадрид надделя над Интер в драматичен сблъсък от Шампионската лига

8 Септември, 2026 23:56 422 0

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Испанският колос започна с победа в груповата фаза след напрегнат двубой на "Сантяго Бернабеу"

Реал Мадрид надделя над Интер в драматичен сблъсък от Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В един от най-очакваните мачове от основната фаза на Шампионската лига, Реал Мадрид се наложи с 2:1 над Интер в истински спектакъл, разиграл се на митичния стадион "Сантяго Бернабеу" в сърцето на испанската столица. Двубоят предложи на феновете динамика, напрежение и футбол от най-висока класа.

Още в първите минути "нерадзурите" демонстрираха амбиция и агресия, като създадоха няколко опасни ситуации пред вратата на Тибо Куртоа. Белгийският страж обаче бе непробиваем и с отлични намеси запази мрежата си суха.

В 14-ата минута домакините нанесоха първия си удар – Килиан Мбапе се възползва от грешка в защитата на Интер и откри резултата с хладнокръвен завършек.

Само девет минути по-късно, след неразбирателство между вратаря на гостите Хосеп Мартинес и защитата, капитанът на "белия балет" Федерико Валверде удвои преднината на мадридчани, изпращайки топката в опразнената врата.

Въпреки двата бързи гола, Интер не се предаде и продължи да диктува темпото на играта. До края на първата част гостите натискаха, но Куртоа и защитата на Реал Мадрид устояха на натиска.

В добавеното време на полувремето Мартинес спаси два последователни удара на Мбапе и Джуд Белингам, запазвайки интригата жива.

След почивката Браим Диас организира опасна атака, но Белингам не успя да се разпише от изгодна позиция.

В 77-ата минута Интер върна интригата – Ян Бисек намери Лаутаро Мартинес, който асистира на Карлуш Аугусто за 2:1.

В заключителните минути италианският тим хвърли всички сили в търсене на изравнителен гол, но защитата на Реал Мадрид остана стабилна и не допусна нови попадения. Така "кралският клуб" стартира европейската си кампания с ценна победа, докато Интер ще трябва да търси реванш в следващите си мачове.


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