Резултати и голмайстори в Шампионската лига по футбол

Резултати от 1 кръг в Шампионска лига:
АЕК Атина - ЛАСК 1:0
1:0 Разван Марин 21'
Брюж - Астън Вила 2:3
0:1 Джон МакГин 11'
1:1 Юго Ветлесен 19'
1:2 Емилиано Буендия 22'
1:3 Николас Джаксън 44'
2:3 Николо Тресолди 61'
Реал Мадрид - Интер 2:1
1:0 Килиан Мбапе 14'
2:0 Феде Валверде 23'
2:1 Карлос Аугусто 77'
Борусия Дортмунд - Виляреал 3:2
1:0 Ренато Вйга 53' (авт)
1:1 Сантяго Моурино 66'
2:1 Серу Гираси 80'
3:1 Серу Гираси 85 (д)
3:2 Серу Гираси 90' (авт)
Лил - Бетис 2:3
1:0 Аяс Уеда 12'
1:1 Хосе Антонио Моранте 33'
2:1 Алехандро Рибейро 36'
2:2 Марк Бартра 49'
2:3 Трой Парът 53'
Порто - Манчестър Сити 0:2
0:1 Ерлинг Холанд 47'
0:2 Ерлинг Холанд 90'
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА