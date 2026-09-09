Новини
Спорт »
Световен футбол »
Резултати и голмайстори в Шампионската лига по футбол

Резултати и голмайстори в Шампионската лига по футбол

9 Септември, 2026 06:23 1 389 0

  • резултати-
  • шампионска лига-
  • аек-
  • ласк-
  • брюж-
  • астън вила-
  • реал мадрид-
  • интер-
  • килиан мбапе-
  • борусия дортмунд-
  • виляреал-
  • лил-
  • бетис-
  • порто-
  • манчестър сити

Изиграха се първите срещи от основната фаза

Резултати и голмайстори в Шампионската лига по футбол - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Резултати от 1 кръг в Шампионска лига:

АЕК Атина - ЛАСК 1:0
1:0 Разван Марин 21'

Брюж - Астън Вила 2:3
0:1 Джон МакГин 11'
1:1 Юго Ветлесен 19'
1:2 Емилиано Буендия 22'
1:3 Николас Джаксън 44'
2:3 Николо Тресолди 61'

Реал Мадрид - Интер 2:1
1:0 Килиан Мбапе 14'
2:0 Феде Валверде 23'
2:1 Карлос Аугусто 77'

Борусия Дортмунд - Виляреал 3:2
1:0 Ренато Вйга 53' (авт)
1:1 Сантяго Моурино 66'
2:1 Серу Гираси 80'
3:1 Серу Гираси 85 (д)
3:2 Серу Гираси 90' (авт)

Лил - Бетис 2:3
1:0 Аяс Уеда 12'
1:1 Хосе Антонио Моранте 33'
2:1 Алехандро Рибейро 36'
2:2 Марк Бартра 49'
2:3 Трой Парът 53'

Порто - Манчестър Сити 0:2
0:1 Ерлинг Холанд 47'
0:2 Ерлинг Холанд 90'


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове