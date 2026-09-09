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Локомотив Пловдив взе Юлиан Илиев под наем от ЦСКА

Локомотив Пловдив взе Юлиан Илиев под наем от ЦСКА

9 Септември, 2026 09:14 477 0

  • локомотив пловдив-
  • юлиан илиев-
  • сезон 2026/2027-
  • цска-
  • първа лига

Футболистът ще подсили "смърфовете" до края на сезона

Локомотив Пловдив взе Юлиан Илиев под наем от ЦСКА - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив направи още една крачка към укрепване на средната си линия, като привлече под наем обещаващия полузащитник Юлиан Илиев от ЦСКА. Договорът за преотстъпване е в сила до края на сезон 2026/2027, обявиха официално от пловдивския клуб.

Роден на 9 август 2004 година в столицата София, Юлиан Илиев е продукт на школата на ЦСКА. Младият халф вече има опит както с първия, така и с втория отбор на "червените", където демонстрира завидни качества и усет към играта.

С пристигането си на "Лаута", Илиев ще има възможност да разгърне потенциала си под ръководството на треньорския щаб на Локомотив.


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