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Марк Уилямс: Снукърът е моят живот – няма да се откажа, дори и сред аматьорите!

Марк Уилямс: Снукърът е моят живот – няма да се откажа, дори и сред аматьорите!

9 Септември, 2026 11:47 500 0

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Ветеранът от „Випуск 92“ с категорична позиция за бъдещето си в снукъра

Марк Уилямс: Снукърът е моят живот – няма да се откажа, дори и сред аматьорите! - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Марк Уилямс, един от най-емблематичните майстори на снукъра, отново демонстрира непоколебимата си страст към играта. След драматичната си победа с 4:3 над тайландеца Танават Тирапонгпайбун, 51-годишният уелсец заяви, че няма никакво намерение да слага край на своята дългогодишна кариера – дори и ако се наложи да премине в аматьорските среди.

Докато другите двама титани от легендарния „Випуск 92“ – Рони О’Съливан и Джон Хигинс – вече обмислят кога да се сбогуват със спорта, Уилямс категорично отхвърля подобни мисли. „Моите приятели вече говорят за пенсиониране, но аз ще продължа, докато имам сили и желание. Дори и да се наложи да играя при аматьорите, няма да спра. За мен няма краен срок – снукърът е част от мен“, сподели с усмивка Уилямс.

Той не крие, че годините са оставили своя отпечатък върху играта му, както и върху неговите съперници. „Вече не сме онези играчи, които бяхме преди. Джон не е толкова силен, а Рони е само бледа сянка на предишното си аз. Но това не ме спира – аз съм приел, че нивото ми е различно, но любовта към снукъра остава същата“, откровен е уелсецът.


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