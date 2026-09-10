Никола Попов ще ръководи дербито на Пловдив

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящите мачове от 9-ия кръг в efbet Лига. Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив ще бъде ръководено от Никола Попов. Мачът на "Колежа" е в неделя (13 септември) от 20:30 часа.
Волен Чинков е изпратен на Ботев (Враца) - Левски, а Михаел Павлов ще свири сблъсъка между ЦСКА и Арда (Кърджали).
11 септември 2026 г., петък, 21:00 ч.
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Георги Георгиев Новачев ВАР: Геро Георгиев Писков АВАР: Любомир Николаев Вушовски
СН: Камен Михайлов Алексиев
12 септември 2026 г., събота, 19:00 ч.
ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ФК Дунав Русе
ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Петър Милков Николов ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Кристиaн Младенов Тодоров
СН: Никола Петров Джугански
12 септември 2026 г., събота, 21:15 ч.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Любослав Бисеров Любомиров АВАР: Антонио Тодоров Антов
СН: Александър Костадинов Костадинов
13 септември 2026 г., неделя, 15:15 ч.
ПФК Славия 1913 - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Цветан Георгиев Георгиев
13 септември 2026 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Левски
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Антонио Тодоров Антов
СН: Иван Захариев Вълчев
13 септември 2026 г., неделя, 20:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Кольо Димитров Данев
14 септември 2026 г., понеделник, 20:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Септември Сф
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Георги Георгиев Новачев
СН: Георги Крумов Виделов
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