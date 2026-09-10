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Никола Попов ще ръководи дербито на Пловдив

Никола Попов ще ръководи дербито на Пловдив

10 Септември, 2026 15:00 451 1

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  • съдийски наряди

Волен Чинков е изпратен на Ботев (Враца) - Левски, а Михаел Павлов ще свири сблъсъка между ЦСКА и Арда (Кърджали)

Никола Попов ще ръководи дербито на Пловдив - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящите мачове от 9-ия кръг в efbet Лига. Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив ще бъде ръководено от Никола Попов. Мачът на "Колежа" е в неделя (13 септември) от 20:30 часа.

Волен Чинков е изпратен на Ботев (Враца) - Левски, а Михаел Павлов ще свири сблъсъка между ЦСКА и Арда (Кърджали).

11 септември 2026 г., петък, 21:00 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Георги Георгиев Новачев ВАР: Геро Георгиев Писков АВАР: Любомир Николаев Вушовски

СН: Камен Михайлов Алексиев

12 септември 2026 г., събота, 19:00 ч.

ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ФК Дунав Русе

ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Петър Милков Николов ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Кристиaн Младенов Тодоров

СН: Никола Петров Джугански

12 септември 2026 г., събота, 21:15 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Любослав Бисеров Любомиров АВАР: Антонио Тодоров Антов

СН: Александър Костадинов Костадинов

13 септември 2026 г., неделя, 15:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Цветан Георгиев Георгиев

13 септември 2026 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Левски

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Антонио Тодоров Антов

СН: Иван Захариев Вълчев

13 септември 2026 г., неделя, 20:30 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Кольо Димитров Данев

14 септември 2026 г., понеделник, 20:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Септември Сф

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Георги Георгиев Новачев

СН: Георги Крумов Виделов


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