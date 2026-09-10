Левски ще играе без публика в сектор "А"

Левски се изправя пред сериозно изпитание, след като Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наложи тежко наказание на столичния гранд. Причината – опасен инцидент по време на финала за Суперкупата, когато пресаташето на ЦСКА Виктор Игнатов бе уцелен със стъклена бутилка, изхвърлена от сектор "А" на стадиона.

Според програмата, следващият домакински двубой на Левски трябва да бъде срещу Лудогорец на 20 септември. Ако обаче "сините" получат отлагане на срещата заради натоварения си график през последните месеци, санкцията ще се прехвърли върху дългоочакваното "Вечно дерби" с ЦСКА, насрочено за 8 ноември от 17:00 часа.

Заради първия тур на президентските избори, насрочен за 25 октомври, Българският футболен съюз разменя 13-ия и 14-ия кръг в шампионата. Това води до необичайна ситуация за Левски – три поредни гостувания срещу Черно море, Арда и Дунав, преди да се завърнат на собствения си стадион.