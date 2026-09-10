Президентът Анкерсен изрази безрезервна подкрепа към Станимир Стоилов

Станимир Стоилов демонстрира изключителна вярност към Гьозтепе. През изминалото лято, когато един от най-големите турски клубове – Фенербахче – отправи сериозна оферта към българския специалист, той категорично я отхвърли, предпочитайки да продължи работата си в настоящия си отбор.

Ръководителят на Гьозтепе, Расмус Анкерсен, не скри възхищението си от работата на Стоилов. В отговор на въпроси от фенове, Анкерсен подчерта, че доверието между него и треньора е в основата на успехите през последните два сезона. „Винаги се съобразяваме с мнението на треньора при селекцията. Стоилов е човекът, който вдъхва увереност на играчите и ги развива до нови висоти“, заяви президентът.

Въпреки че Гьозтепе стартира новия сезон в турската лига с три загуби и едно равенство след първите четири кръга, Анкерсен е категоричен, че Стоилов се радва на пълната му подкрепа. „Той е отдаден на нашия проект и ще продължи да има моето доверие. Вярвам, че заедно ще преодолеем трудностите и ще върнем отбора на победния път“, допълни президентът.

Макар резултатите в началото на сезона да не са впечатляващи, ръководството на Гьозтепе залага на дългосрочна визия и стабилност. Станимир Стоилов остава ключова фигура в амбициозния проект на клуба, а неговата лоялност и професионализъм са високо ценени както от феновете, така и от управата.