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Президентът Анкерсен изрази безрезервна подкрепа към Станимир Стоилов

Президентът Анкерсен изрази безрезервна подкрепа към Станимир Стоилов

10 Септември, 2026 19:54 414 1

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Българският наставник демонстрира изключителна вярност към Гьозтепе

Президентът Анкерсен изрази безрезервна подкрепа към Станимир Стоилов - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Станимир Стоилов демонстрира изключителна вярност към Гьозтепе. През изминалото лято, когато един от най-големите турски клубове – Фенербахче – отправи сериозна оферта към българския специалист, той категорично я отхвърли, предпочитайки да продължи работата си в настоящия си отбор.

Ръководителят на Гьозтепе, Расмус Анкерсен, не скри възхищението си от работата на Стоилов. В отговор на въпроси от фенове, Анкерсен подчерта, че доверието между него и треньора е в основата на успехите през последните два сезона. „Винаги се съобразяваме с мнението на треньора при селекцията. Стоилов е човекът, който вдъхва увереност на играчите и ги развива до нови висоти“, заяви президентът.

Въпреки че Гьозтепе стартира новия сезон в турската лига с три загуби и едно равенство след първите четири кръга, Анкерсен е категоричен, че Стоилов се радва на пълната му подкрепа. „Той е отдаден на нашия проект и ще продължи да има моето доверие. Вярвам, че заедно ще преодолеем трудностите и ще върнем отбора на победния път“, допълни президентът.

Макар резултатите в началото на сезона да не са впечатляващи, ръководството на Гьозтепе залага на дългосрочна визия и стабилност. Станимир Стоилов остава ключова фигура в амбициозния проект на клуба, а неговата лоялност и професионализъм са високо ценени както от феновете, така и от управата.


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  • 1 Евала

    2 0 Отговор
    Лудогорец щяха да са го изгонили след такъв старт на сезона.

    20:11 10.09.2026

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