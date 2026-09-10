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Полша срази Португалия в София във волейболен спектакъл без интрига

Полша срази Португалия в София във волейболен спектакъл без интрига

10 Септември, 2026 20:44 501 2

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Безапелационна победа за поляците на старта на Европейското първенство

Полша срази Португалия в София във волейболен спектакъл без интрига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Волейболната арена в София стана свидетел на истинска демонстрация на сила от страна на националния отбор на Полша, който не остави никакви шансове на Португалия и спечели категорично с 3:0 гейма (25:12, 25:18, 25:20) в първия си мач от група "В" на Европейското първенство за мъже.

От самото началото на срещата възпитаниците на Никола Гърбич наложиха волята си и не позволиха на португалците да намерят ритъма си. Полският тим впечатли с отлична организация в защита и атака, реализирайки 4 аса и цели 7 блокади, които буквално обезкуражиха съперника.

Бартломией Боладз се превърна в основен двигател за успеха на Полша, като завърши с 9 точки, включително 1 ас и 1 блок. Не по-малко ефективен бе и Бартломией Лемански, който добави 7 точки, сред които 1 ас и цели 3 блокади. За Португалия най-резултатен бе Лоуренсо Гарсия Мартинс с 13 точки, но усилията му не бяха достатъчни, за да обърнат развоя на срещата.

След този убедителен старт Полша се изкачи на второ място във временното класиране на групата, като има същия актив от 3 точки, както и лидерът България. Португалия, от своя страна, заема предпоследната пета позиция и ще трябва да търси първите си точки в следващите двубои.


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