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Илиян Филипов с вдъхновяващо послание преди дербито Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив

Илиян Филипов с вдъхновяващо послание преди дербито Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив

10 Септември, 2026 22:27 405 0

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Собственикът разпали страстите сред феновете преди сблъсъка

Илиян Филипов с вдъхновяващо послание преди дербито Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пловдив е на прага на едно от най-очакваните футболни събития за сезона – дербито между Ботев и Локомотив. Атмосферата в града е нажежена, а страстите кипят с пълна сила. В навечерието на сблъсъка, който ще се проведе на 13 септември от 20:30 часа на стадион "Христо Ботев", собственикът на "канарчетата" Илиян Филипов изля душата си в социалните мрежи.

С емоционално обръщение, публикувано онлайн, Филипов призова всички привърженици на Ботев да застанат зад отбора и да покажат истинската си любов към жълто-черните. Той не скри вълнението си преди важния двубой и подчерта значението на подкрепата от трибуните.

Ето изявлението на боса на Ботев Пд:

"ВРЕМЕ Е ЗА ПРАЗНИК В ПЛОВДИВ!

ВРЕМЕ Е ЗА ДЕРБИ!

Има мачове, които носят три точки.

И има мачове, които носят нещо много повече.

Дербито на Пловдив е точно такъв мач.

В неделя няма значение какво е било вчера. Няма значение кой какво е казал, кой какво е написал и кой в какво вярва.

В неделя има БОТЕВ!

Време е за мъжка игра.

Време е за характер.

Време е за сърце.

Искам нашите футболисти да излязат с гордо вдигнати глави и да усетят каква отговорност и каква чест е да носиш жълто-черната фланелка в дербито на Пловдив.

Искам да се борят за всяка топка, за всеки метър и за всяка секунда. И когато прозвучи последният съдийски сигнал, да знаят, че са оставили сърцата си на терена.

За хората, които обичат Ботев.

За поколенията ботевисти преди нас.

За децата, които днес растат с жълто-черната фланелка.

За нашия велик клуб.

В такива дни няма футболисти, треньори, ръководство и публика.

ИМА БОТЕВ ПЛОВДИВ!

Едно семейство.

Една емблема.

Една любов.

Нека оставим приказките на другите.

Нашият отговор трябва да бъде там, където му е мястото - на терена и по трибуните.

А след последния съдийски сигнал имам само едно желание:

Пловдив да чуе нашата песен...

"Празнуваме победата сега…“

САМО БОТЕВ!"


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