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Димитър Бербатов покори театралната сцена – бурни овации и ново начало

Димитър Бербатов покори театралната сцена – бурни овации и ново начало

10 Септември, 2026 23:29 314 1

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Футболната легенда трогна публиката в Благоевград с премиерата на „Бербатов: Разкодиране“ и обяви национално турне

Димитър Бербатов покори театралната сцена – бурни овации и ново начало - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Димитър Бербатов, познат на милиони като магьосник на зеления терен, направи впечатляващ дебют в съвсем различна арена – театъра. В родния му Благоевград, пред препълнена зала, той представи спектакъла „Бербатов: Разкодиране“, който разказва за пътя му от прашните улици до световните футболни върхове. Публиката не скри възторга си и изпрати Бербатов и екипа му с нестихващи аплодисменти.

Първата театрална изява на Бербатов бе белязана от присъствието на най-близките му хора – майка му Маргарита, баща му Иван, съпругата му Елена и двете им дъщери Деа и Елиа. „Това преживяване е сравнимо с тръпката от първия ми мач за националния отбор“, сподели развълнувано Бербатов. Той призна, че е изпитал вълнение и отговорност да се представи достойно не само заради себе си, но и заради целия екип, работил неуморно по спектакъла.

„Отново бях на терен, но този път – на сцената, сам срещу публиката, без място за грешки“, разказа Бербатов. Той подчерта, че аплодисментите са били най-ясният отговор на въпроса дали е изпълнил мисията си. „Това е само началото. Предстоят ни още много срещи с публиката из цяла България и нямам търпение да споделя тази емоция с още хора“, допълни той.

След успешната премиера, спектакълът ще обиколи редица български градове.

Първите дати вече са ясни:

1 октомври 2026 г. – Пазарджик, Драматично-куклен театър „Константин Величков“

31 октомври 2026 г. – Стара Загора, Държавна опера Стара Загора

26 ноември 2026 г. – Плевен, Драматично-куклен театър „Иван Радоев“

Турнето ще продължи и в Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Шумен, Хасково, Казанлък, Габрово и, разбира се, София. Допълнителни дати ще бъдат обявени съвсем скоро.


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  • 1 Софийски селянин,Пенсионер

    1 2 Отговор
    Слабак си беше Бербата във футбола,а сега пълен аутсайдер..
    Ей не спря да се излага момченцето като бате си Христо,ама пуста лакомия за пари..

    23:38 10.09.2026

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