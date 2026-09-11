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Предлагат на бивш треньор на Ювентус и Бербатов да поеме ЦСКА

Предлагат на бивш треньор на Ювентус и Бербатов да поеме ЦСКА

11 Септември, 2026 06:45 1 822 4

  • игор тудор-
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  • треньор-
  • футбол

Представителите на Игор Тудор много бързо са установили контакт с хора от обкръжението на ЦСКА, за да предложат услугите на 48-годишния хърватин

Предлагат на бивш треньор на Ювентус и Бербатов да поеме ЦСКА - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият хърватски национал Игор Тудор е предложен от мениджър на ЦСКА за нов треньор на отбора, твърди Kotasport.

Ръководството на ЦСКА търси заместник на Христо Янев, който хвърли оставка още преди мача за Суперкупата срещу Левски, който беше спечелен с 4:2.

Представителите на Игор Тудор много бързо са установили контакт с хора от обкръжението на ЦСКА, за да предложат услугите на 48-годишния хърватин.

Тудор за последно води отбора на Тотнъм. Преди това той има опит като треньор на Ювентус, Лацио, Олимпик Марсилия и Верона. През 2015/16 хърватинът беше треньор на Димитър Бербатов в ПАОК, където двамата не намериха общ език.

ЦСКА ще трябва да отдели много сериозни средства за заплата, ако се спре на този вариант, но е един от разглежданите от страна на шефовете на клуба.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ,Явно е, че

    9 2 Отговор
    в ЦСКА междуличностни отношения и нечии болни амбиции, а не интересите на клуба, са определящи клубната политика. Да отстраниш треньор , постигнал резултати, които преди него бяха химера, е наистина достойно за Гинес в раздела " Уникална тъпотия"...

    Коментиран от #2

    07:12 11.09.2026

  • 2 ЦСКА...

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от ",Явно е, че":

    ....при ИцУ никакъв футбол не играе, някакво кютцкане и хаос. Всичко дето се спечели е плод на много късмет в купата и влизането в ЛК, а суперкупата на решението на Левски, че са си свършили работата ПП и второто няколко индивидуални решения на Цварц обърна мача, а Янев само гледаше като наакан. Тодор е прехвалена издънка, никъде не успял, само обикаля първенствата.

    07:36 11.09.2026

  • 3 На свнче

    2 0 Отговор
    Звънче.

    08:42 11.09.2026

  • 4 Реалист

    3 2 Отговор
    Тудор е идеален за преименуваните. А и със сигурност ще се справи. След като съсипа големи отбори като ПАОК и Тотнъм, то тирето ще е детска игра за него

    09:14 11.09.2026

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