Хъл Сити със солена глоба и строги мерки след расистки скандирания

Хъл Сити се оказа в центъра на скандал, след като Футболната асоциация на Англия (ФА) наложи тежка глоба от 30 000 паунда на клуба. Причината – дискриминационни и обидни скандирания, които огласиха трибуните по време на домакинската среща с Челси за Купата на Англия през февруари. Мачът завърши с категорична победа за гостите – 0:4, но именно поведението на част от публиката хвърли сянка върху футболната вечер.

Независима регулаторна комисия към ФА разгледа случая и заключи, че Хъл Сити не е успял да овладее ситуацията, въпреки неколкократните предупреждения по високоговорителите на стадиона. В официалното становище се подчертава, че домакините са пренебрегнали задължението си да предотвратят неприличните и унизителни възгласи, насочени към противниковия отбор.

Още през първото полувреме на двубоя, в определени сектори на стадиона се чуха обидни скандирания. Организаторите реагираха с призив към феновете да прекратят недопустимото поведение. Във втората част бе излъчено ново съобщение, с което се потвърди, че са предприети конкретни действия срещу нарушителите, включително и арести.

Ръководството на Хъл Сити официално призна вината си по обвиненията. Освен финансовата санкция, клубът е задължен да изпълни специален план за действие, целящ да предотврати подобни инциденти в бъдеще.