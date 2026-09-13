Никола Цолов: Леон се бореше само с мен (ВИДЕО)

Българският пилот Никола Цолов коментира злополучното си отпадане в спринтовото състезание в Мадрид. Родният талант се движеше отлично и показваше страхотна скорост в челото, преди лек контакт със стената на 20-и завой да доведе до завъртане и да сложи преждевременен край на участието му. Въпреки разочарованието, Цолов подчерта отличното поведение на болида и запази пълен оптимизъм преди основната надпревара.

Цолов анализира случилото се в спринта и битката на пистата:

"Така е, да. Днеска един от тези трудни дни с малка грешка, която доведе до големи последствия, но може и да е за мое добро, така да се каже. Състезанието вървеше добре до този момент, темпото беше блестящо. Мисля, че беше... се чувствах точно като на Силвърстоун, където имах много повече потенциал. За жалост е много трудно да се изпреварва, но имах няколко възможности, които съотборникът ми се бореше супер твърдо срещу мене, въпреки че пусна колата Трайдент Ван Хьопен да мине по най-лесния начин, срещу мен се бореше, така че беше малко неясно от моя гледна точка какво се случваше. Аз бях леко объркан, затова в този момент си казах, че просто ще приема, че това е фактът и ще дам една крачка назад. Пето място пак е добре и в момента, в който направих това нещо, спрях една идея, 2 метра по-рано на 20-и завой и просто колата зави една идея повече от обичайното. И в този момент имах предчувствието, че съм прекалено близо до стената, но се надявах да се размине. Много минимално се докоснах със задна лява гума и просто колата е прекалено тежка, за да се спаси после и много бавно завъртане. Така че труден ден, но аз гледам на позитивното, че колата беше много силна днес, аз се чувствах комфортно, това отваря много повече врати за утре нещо по-добре да се случи. От друга гледна точка аз вярвам, че този ден има причина да се случи днес и този ден ще ме направи много по-силен в бъдещето, така че гледам на ситуацията по този начин с пълна увереност към утре."

Той коментира и работата по настройките на автомобила от страна на екипа на Campos:

"Абсолютно. Ние направихме големи промени от вчера за днес на колата, за да можем да помогнем да се чувства по-добре със специалната характеристика на пистата, която е тук, и мисля, че това проработи много добре за днес, точно както и във Силвърстоун направихме крачка напред. Мисля, че работим добре в тази посока и утре дълго състезание, отново ще е много трудно за изпреварване, но може би има повече вратички, за да направим разлика с останалите."

Относно скоростта на лидерите и издръжливостта на гумите, българинът заяви:

"Абсолютно. Аз вярвам, че темпото днес беше малко бавно на лидерите, за което бях леко изумен, защото аз имах потенциала да съм 1-2 секунди по-бърз на обиколка. Но нали, заради битката не успях да се възползвам от това. От тази гледна точка очаквам утре с по-бързи пилоти, които стартират напред, темпото да е много по-високо, което ще води до по-голяма деградация на меките гуми, но това е под въпрос все още. Но със сигурност прозорецът е по-голям, отколкото очаквахме на меките."

Цолов разясни и спецификите на уличната писта, които са изиграли лоша шега при спирането:

"Да, така е и в случая на такава писта, където като спреш 1-2 метра по-рано, нямаш бордюр, който да вземеш и да си кажеш: „Окей, спрях една идея по-рано“, ами се докосваш до стената, което беше мега мега минимален удар. За жалост колата просто е много тежка и в момента, в който леко се разбалансира, тя няма възможност за захващане и това беше ситуацията днес. Наистина минимална грешка, но стъпка... стъпка напред ментално. Мисля, че това със сигурност ще се върне по-силно."