Юнайтед приема перфектния Сити в горещ сблъсък на "Олд Трафорд"

Голямото дерби на Манчестър отново приковава вниманието на футболния свят. Манчестър Юнайтед приема градския си съперник Манчестър Сити в гвоздея от програмата на четвъртия кръг в английската Премиър лийг. Дългоочакваният дуел стартира в 18:30 часа на стадион "Олд Трафорд", като резултатът от него може да даде ключова насока за амбициите на двата тима през настоящата кампания. По-рано през деня, от 16:00 часа, Ковънтри приема Брайтън.

Манчестър Сити се наслаждава на безупречен старт на сезона в първенството. Воденият от Енцо Мареска състав оглавява таблицата с пълен актив от 9 точки след три поредни победи – 2:1 над Борнемут, 4:1 срещу Кристъл Палас и минималното 1:0 срещу Ковънтри, при голова разлика 7:2. В средата на седмицата "гражданите" пренесоха силното си представяне и на европейската сцена, надигравайки Порто с 2:0 в Шампионската лига.

От своя страна Манчестър Юнайтед заема 11-а позиция във временното класиране с 4 спечелени точки (голова разлика 7:6). Възпитаниците на Майкъл Карик започнаха колебливо с шокиращо поражение с 0:2 от Хъл Сити, след което показаха реакция и разгромиха Ипсуич с 5:2, преди да стигнат до драматично равенство 2:2 при визитата си на Евертън. В Шампионската лига червените дяволи записаха убедителен успех с 4:0 над Сабах през седмицата, което вдъхва допълнителен оптимизъм преди дербито.

Кадровите проблеми създават доста грижи пред Карик. Домакините не могат да разчитат на контузените Матайс де Лихт, Том Хийтън и Мануел Угарте, докато участието на Карлос Балеба и Амад Диало остава под въпрос до последния момент. В редиците на Манчестър Сити най-осезаемо е отсъствието на крилото Жереми Доку, който лекува травма в прасеца и мениджърът Мареска потвърди, че мачът идва твърде рано за него. Добрата новина за гостите е завръщането на Нико О'Райли, който се възстанови напълно от проблеми в гърба и е готов за игра.

Съперничеството между двата клуба има богата история, като до момента са изиграни общо 198 официални двубоя във всички турнири. В тях Юнайтед има предимство с 81 победи, равенствата са 55, а Сити е триумфирал в 62 случая. В последните пет шампионатни срещи балансът е равностоен – червените дяволи се наложиха с 2:0 на собствен терен през януари 2026 г., Сити отговори с класическото 3:0 през септември 2025 г., през април 2025 г. мачът на "Олд Трафорд" приключи без голове (0:0), а през декември 2024 г. Юнайтед измъкна победа с 2:1 като гост. През август 2024 г. двата тима си оспорваха и Къмюнити Шийлд, където след 1:1 в редовното време трофеят отиде при "гражданите" след изпълнение на дузпи.