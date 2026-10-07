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Микел Артета преподписа с Арсенал до 2030 година и стана най-високоплатеният мениджър във Висшата лига

Микел Артета преподписа с Арсенал до 2030 година и стана най-високоплатеният мениджър във Висшата лига

7 Октомври, 2026 18:12 590 0

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Новото споразумение ще осигурява на 44-годишния испански специалист сума от над 25 милиона паунда на година

Микел Артета преподписа с Арсенал до 2030 година и стана най-високоплатеният мениджър във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Арсенал Микел Артета официално обвърза бъдещето си с лондонския клуб до лятото на 2030 година, превръщайки се в най-високоплатения старши треньор в английската Висша лига.

Според информация на „The Times“, новото споразумение ще осигурява на 44-годишния испански специалист сума от над 25 милиона паунда на година. Твърдата основа на възнаграждението му възлиза на около 20 милиона паунда, а останалата част от сумата е заложена под формата на допълнителни финансови бонуси, обвързани с представянето и трофеите на отбора.

Досегашният контракт на Артета изтичаше след година, като по него той прибираше по около 15 милиона паунда годишно заедно с бонусите. Новата сделка е заслужена награда за дългосрочния възход на „топчиите“ и превръщането им в основен претендент за всички големи отличия.

Артета застава начело на Арсенал през декември 2019 година и в момента е мениджърът с най-дълъг престой на скамейката сред всички настоящи треньори в елита на Англия. С новия договор ръководството на „артилеристите“ потвърждава пълната си вяра в неговия дългосрочен проект на „Емирейтс“.


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