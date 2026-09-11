Изненадващ обрат в кариерния път на Христо Янев!

След като наскоро се раздели с треньорския пост в ЦСКА, бившият наставник на "армейците" - Христо Янев се завръща на "Българска армия" с нова, отговорна задача. Янев ще оглави скаутското звено на клуба – ключова структура, която има решаващо значение за бъдещето на отбора.

Новата длъжност на Янев ще го постави в центъра на процеса по селекция на футболисти. Той ще бъде натоварен с отговорността да следи и анализира потенциални нови попълнения, които могат да подсилят състава на ЦСКА. В тази мисия Христо Янев ще работи рамо до рамо с главния скаут на клуба – опитния Методи Томанов.

Припомняме, че Янев напусна треньорския пост в ЦСКА след впечатляващ успех с 4:2 срещу вечния съперник Левски. Сега обаче той се завръща в клуба, но вече в друга светлина – като стратег, който ще търси и привлича нови звезди за "червените".