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Изненадващ обрат в кариерния път на Христо Янев!

Изненадващ обрат в кариерния път на Христо Янев!

11 Септември, 2026 19:08 803 4

  • цска-
  • армейците-
  • христо янев-
  • българска армия-
  • скаутското звено-
  • селекция-
  • футболисти-
  • методи томанов

Бившият треньор на "червените" влиза в ролята на главен скаут

Изненадващ обрат в кариерния път на Христо Янев! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След като наскоро се раздели с треньорския пост в ЦСКА, бившият наставник на "армейците" - Христо Янев се завръща на "Българска армия" с нова, отговорна задача. Янев ще оглави скаутското звено на клуба – ключова структура, която има решаващо значение за бъдещето на отбора.

Новата длъжност на Янев ще го постави в центъра на процеса по селекция на футболисти. Той ще бъде натоварен с отговорността да следи и анализира потенциални нови попълнения, които могат да подсилят състава на ЦСКА. В тази мисия Христо Янев ще работи рамо до рамо с главния скаут на клуба – опитния Методи Томанов.

Припомняме, че Янев напусна треньорския пост в ЦСКА след впечатляващ успех с 4:2 срещу вечния съперник Левски. Сега обаче той се завръща в клуба, но вече в друга светлина – като стратег, който ще търси и привлича нови звезди за "червените".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Вижте сега…

    5 0 Отговор
    …безспорно съществуват много слаби треньори, този човек е обаче треньорът, който води най-слабият възможен разединен ЦСКА, когато НИКОЙ не искаше да води ЦСКА!!! Защо ли, защото са мишки. Такива хора като Янев ръководството не бива да наказва -> аз съм доволен, че остава в ЦСКА с почетна роля и да не съм ЦСКА-р. Тик иде реч за минимално уважение ;) …..който Янев заслужава. Пак казвам, безспорно футболистите на ЦСКА в този момент са едни от най-бездарните слабаци които съм виждал и директорите отгоре, ако търсят сметка на някого, то е добре да се разделят с поне половината футболисти!!! А хора като Янев, които се жертват и правят невъзможното трябва да се поощрят!!!!!

    19:16 11.09.2026

  • 2 Сатана Z

    4 2 Отговор
    След втория гол на ЦСКА говедата не знаеха на кой свят са .ПодУЯнска измет

    Коментиран от #4

    19:18 11.09.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 1 Отговор
    цска то се взеха много насериозно , като Уевски...един тренер да имат , дет ги измъкна от дупката , и го разкараха///както и да е-БГ футбол отдавна няма , има игра на кинти за пране и залози..и 9 минимум гастербайтери от отбор на терена

    19:22 11.09.2026

  • 4 Сатанизирания

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Ти си от числото ..

    19:28 11.09.2026

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