Bosch съкращава половината работни места в завода си в Нюрнберг

Германската индустриална група Bosch планира да съкрати наполовина завода си в Нюрнберг до 2029 г. поради недостиг на поръчки за компоненти, съобщи информационната агенция DPA.
В момента компанията наема 1800 души в завода си в Нюрнберг, но ръководството планира да съкрати до 900 работни места в рамките на три години.
Компанията посочи засилената конкуренция в автомобилната индустрия, нарастващия ценови натиск и намаляващото търсене на европейския автомобилен пазар за решението си. DPA подчерта, че Bosch произвежда компоненти за двигатели с вътрешно горене и горивни клетки в Нюрнберг, които продължават да губят търсене поради нарастващото търсене на електрически превозни средства в Европейския съюз.
През март DPA съобщи, че подразделението за авточасти на Bosch планира да съкрати около 22 000 работни места през следващите години.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕСтествено
15:26 29.09.2026
2 Цвете
15:26 29.09.2026
3 Урсула
15:28 29.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 гришо
Bmw, vw, mercedes и audi са на ред,
После Круп.
И германия става швабия....
15:30 29.09.2026
6 Боруна Лом
15:49 29.09.2026