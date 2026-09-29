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Bosch съкращава половината работни места в завода си в Нюрнберг

Bosch съкращава половината работни места в завода си в Нюрнберг

29 Септември, 2026 15:21 760 6

  • bosch-
  • германия-
  • нюрнберг-
  • съкращения-
  • завод

Към момента там работят 1800 души

Bosch съкращава половината работни места в завода си в Нюрнберг - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германската индустриална група Bosch планира да съкрати наполовина завода си в Нюрнберг до 2029 г. поради недостиг на поръчки за компоненти, съобщи информационната агенция DPA.

В момента компанията наема 1800 души в завода си в Нюрнберг, но ръководството планира да съкрати до 900 работни места в рамките на три години.

Компанията посочи засилената конкуренция в автомобилната индустрия, нарастващия ценови натиск и намаляващото търсене на европейския автомобилен пазар за решението си. DPA подчерта, че Bosch произвежда компоненти за двигатели с вътрешно горене и горивни клетки в Нюрнберг, които продължават да губят търсене поради нарастващото търсене на електрически превозни средства в Европейския съюз.

През март DPA съобщи, че подразделението за авточасти на Bosch планира да съкрати около 22 000 работни места през следващите години.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕСтествено

    14 1 Отговор
    Урсула гробокопачката сигурно е двойно по-щастлива!

    15:26 29.09.2026

  • 2 Цвете

    10 1 Отговор
    КОМПАНИЯТА НАЕМА 1800 ЧОВЕКА ,А ЩЕ СЪКРАТИ 900? ЗАЩО ГИ НАЕМА ,КАТО ПОСЛЕ ЩЕ ГИ ОСВОБОЖДАВА ? 😂🤔🤦‍♂️

    15:26 29.09.2026

  • 3 Урсула

    9 0 Отговор
    Нема се плашите, всичко е точно! 😂

    15:28 29.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 гришо

    8 1 Отговор
    Много се радвам за Бош.
    Bmw, vw, mercedes и audi са на ред,
    После Круп.
    И германия става швабия....

    15:30 29.09.2026

  • 6 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    УРАААА! САНКЦИИТЕ РАБОТЯТ!БОРСУЛОООО

    15:49 29.09.2026