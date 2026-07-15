Локомотив Пловдив подписа с централен защитник

Локомотив Пловдив подписа договор с Милан Петрович. Централният защитник официално стана днес част от "черно-белите" с контракт за две години, съобщиха от клуба.

Милан Петрович e роден на 18.11.2002 година в Германия. Минал е през школите на Щутгарт и Улм. Състезавал се е за първия отбор на Улм и втория на Хофенхайм. За последно е бил част от състава на Щутгартер Кикерс.

"ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Милан Петрович с екипа на „черно-белите“!", написаха от пловдивското Локо.