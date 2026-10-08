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Решаваща среща между Георги Иванов и Силвиньо за селекционер на България

Решаваща среща между Георги Иванов и Силвиньо за селекционер на България

8 Октомври, 2026 12:59 765 8

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  • селекционер на българия-
  • треньор

На нея ще стане ясно дали бразилецът ще приеме офертата, която преди това ще бъде обсъдена на Изпълкома на БФC

Решаваща среща между Георги Иванов и Силвиньо за селекционер на България - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Решаваща среща между президента на Българския футболен cъюз Георги Иванов и цел №1 за бъдещ селекционер – Силвиньо предстои скоро. Тя трябва да се проведе другата седмица в Милано. На нея ще стане ясно дали бразилецът ще приеме офертата, която преди това ще бъде обсъдена на Изпълкома на БФC, който е насрочен за идния понеделник. На този етап и Георги Иванов, и Силвиньо искат да работят съвместно, а проблемът може да е единствено финансов.

Временният треньор на националния отбор на България Атанас Рибарски ще остане начело на тима до Нова година, научи „Мач Телеграф“.

Той ще води отбора и в останалите два мача от Лигата на нациите – домакинство на Исландия и гостуване на Естония. Срещите са в средата на ноември, а до края на годината „лъвовете“ нямат други официални двубои.

Ръководството на БФC е взело това решение по две причини. Първо футболистите са останали много доволни от работата на Атанас Рибарски и щаба му. Треньорът е успял бързо да свали напрежението и да подобри многократно атмосферата в съблекалнята, което е довело и до победата над Люксембург. Второ – по този начин БФC ще спести пари, назначавайки нов селекционер чак от януари 2027 година.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Умен е

    0 3 Отговор
    Не бойте се бе,няма да пиша числото осем

    13:15 08.10.2026

  • 2 4444

    8 0 Отговор
    Предлагам да се спестят пари като се закрие БФС и националния отбор.

    13:23 08.10.2026

  • 3 Някой

    4 0 Отговор
    В такива договори най-важното е да има клауза какво става при освобождаване. Преди Гонзо се хвалеше как той е избрал и назначил Кръстаич. После същият съди за пари.

    13:26 08.10.2026

  • 4 ГЛУПОСТИ

    6 1 Отговор
    Какво ще се случи с нов треньор, като ние нямаме футболисти. Гонзо какви ги мъти пак. Хората му казват, че искат закриване на футболния съюз, той треньор ще назначава.
    ЗАКРИВАНЕ НА БФС!
    Георги, какво не разбира!
    В 28-та минута пред вратата на Люксембург, нашите НАЦИОНАЛИ не могат да уцелят топката. Каква схема плетеш с този нов треньор Гонзо! Проблема не е в треньора. Играчи няма.
    И кадърен президент Георги.....

    13:38 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЦСКА Москва

    4 0 Отговор
    БФС е една добре организирана престъпна група за кражби и залози,и докото тези и този от снимката са там никакви победи няма да има,това се отнася и за целият спорт.

    13:53 08.10.2026

  • 7 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Докато Българският спорт и футбол се командват от престъпниците Тиквата и Прасето,победи няма да има !

    13:57 08.10.2026

  • 8 Гонзо на ваканция в Италия

    1 0 Отговор
    Работа за пет пари , не свършил, а първенството му е пълно със сбирток от чужбина!

    14:35 08.10.2026

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