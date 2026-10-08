Решаваща среща между Георги Иванов и Силвиньо за селекционер на България

Решаваща среща между президента на Българския футболен cъюз Георги Иванов и цел №1 за бъдещ селекционер – Силвиньо предстои скоро. Тя трябва да се проведе другата седмица в Милано. На нея ще стане ясно дали бразилецът ще приеме офертата, която преди това ще бъде обсъдена на Изпълкома на БФC, който е насрочен за идния понеделник. На този етап и Георги Иванов, и Силвиньо искат да работят съвместно, а проблемът може да е единствено финансов.
Временният треньор на националния отбор на България Атанас Рибарски ще остане начело на тима до Нова година, научи „Мач Телеграф“.
Той ще води отбора и в останалите два мача от Лигата на нациите – домакинство на Исландия и гостуване на Естония. Срещите са в средата на ноември, а до края на годината „лъвовете“ нямат други официални двубои.
Ръководството на БФC е взело това решение по две причини. Първо футболистите са останали много доволни от работата на Атанас Рибарски и щаба му. Треньорът е успял бързо да свали напрежението и да подобри многократно атмосферата в съблекалнята, което е довело и до победата над Люксембург. Второ – по този начин БФC ще спести пари, назначавайки нов селекционер чак от януари 2027 година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Умен е
13:15 08.10.2026
2 4444
13:23 08.10.2026
3 Някой
13:26 08.10.2026
4 ГЛУПОСТИ
ЗАКРИВАНЕ НА БФС!
Георги, какво не разбира!
В 28-та минута пред вратата на Люксембург, нашите НАЦИОНАЛИ не могат да уцелят топката. Каква схема плетеш с този нов треньор Гонзо! Проблема не е в треньора. Играчи няма.
И кадърен президент Георги.....
13:38 08.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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