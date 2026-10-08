Радослав Гидженов ще свири Черно море – Левски

Дербито от 11-ия кръг на efbet Лига между Черно море и Левски бе поверено на Радослав Гидженов. Негови асистенти ще бъдат Иво Колев и Теодор Вуков. За ВАР системата ще отговаря Димитър Димитров.

Другият възлов мач от уикенда – ЦСКА 1948 – ЦСКА, ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.

Ето и всички наряди за срещите от 11-ия кръг в efbet Лига, сезон 2026-2027:

10 октомври, 15:00 часа

ПФК Ботев Враца - Спартак Варна 1918

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Петър Милков Николов СН: Георги Владимиров Игнатов

10 октомври, 17:30 часа

Локомотив София 1929 ЕАД - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Веселинов Димитров 4-ТИ: Васил Петров Минев

ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Антонио Тодоров Антов СН: Валентин Желев Добрев

10 октомври, 20:00 часа

ПФК Ботев Пловдив АД - ПФК Славия 1913

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Радослав Георгинов Вутов 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Михаел Петков Павлов СН: Ангел Любенов Ангелов

11 октомври, 15:00 часа

ПФК Септември София - ФК Дунав Русе

ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Петър Милков Николов

ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Михаел Петков Павлов СН: Николай Йорданов Колев

11 октомври, 17:30 часа

ПФК Черно море АД - ПФК Левски

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Тодор Василев Вуков 4-ТИ: Георги Георгиев Новачев

ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Денислав Йорданов Сталев СН: Ахмед Яшар Ахмед

11 октомври, 20:00 часа

ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА ЕАД

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Дарин Василев Иванов 4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Християна Красимирова Гутева СН: Йордан Костадинов Иванов

12 октомври, 20:00 часа

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Димо Стоянов Димов

ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Петров Стоянов СН: Кольо Димитров Данев