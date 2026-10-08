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Хосеп Гуардиола се завръща на „Етихад“, за да подкрепи Манчестър Сити

Хосеп Гуардиола се завръща на „Етихад“, за да подкрепи Манчестър Сити

8 Октомври, 2026 16:17 630 0

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Това ще бъде първият му мач на стадиона след раздялата с клуба

Хосеп Гуардиола се завръща на „Етихад“, за да подкрепи Манчестър Сити - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Хосеп Гуардиола ще направи емоционално завръщане на „Етихад“, след като се очаква да присъства на предстоящия двубой между Манчестър Сити и Пари Сен Жермен. Според британските медии испанският специалист ще бъде на трибуните, за да демонстрира подкрепата си към клуба във важен момент за „гражданите“.

Това ще бъде първата поява на Гуардиола на стадиона на Сити, откакто той сложи край на 10-годишния си престой начело на отбора. През този период каталунският треньор превърна тима в един от водещите клубове в европейския футбол, като спечели шест титли на Англия и донесе на Манчестър Сити исторически първи трофей от Шампионската лига.

Завръщането му идва на фона на сериозно внимание около клуба след обявяването на решението на независимата комисия по делото, свързано с 115-те финансови нарушения, за които Манчестър Сити беше обвинен.

Присъствието на Гуардиола на мача с ПСЖ ще бъде втората му публична демонстрация на подкрепа към клуба след приключването на делото. Ден след оповестяването на решението бившият мениджър публикува послание в социалната мрежа X, с което заяви, че продължава да стои зад Манчестър Сити.

Испанецът подчерта, че подкрепя клуба, неговите ръководители, футболистите, служителите и привържениците, като увери феновете, че всички ще преминат през ситуацията заедно.

Очакваното присъствие на Гуардиола на „Етихад“ ще бъде първият му мач на стадиона след раздялата с клуба и със сигурност ще привлече сериозно внимание. В продължение на десетилетие той беше една от най-важните фигури в най-успешния период в историята на Манчестър Сити.

Междувременно настоящият състав на „гражданите“ ще поднови тренировъчния процес в четвъртък след паузата за мачовете на националните отбори. Тогава старши треньорът Енцо Мареска ще говори пред медиите на традиционната си пресконференция.

Само два дни по-късно Манчестър Сити му предстои тежко гостуване на Ливърпул на „Анфийлд“, което ще бъде следващото сериозно изпитание за отбора.


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