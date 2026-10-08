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Над 60 футболисти с контузии след първата пауза за националните отбори

Над 60 футболисти с контузии след първата пауза за националните отбори

8 Октомври, 2026 17:02 482 0

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Най-много проблеми има във Висшата лига

Над 60 футболисти с контузии след първата пауза за националните отбори - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първата пауза за националните отбори през сезон 2026/2027 се оказа сериозно изпитание за клубовете от водещите европейски първенства. В рамките на само 16 дни редица футболисти получиха травми или се завърнаха в клубовете си с физически проблеми.

Според проучване на испанската информационна агенция ЕФЕ най-малко 60 играчи от петте най-силни първенства в Европа са имали здравословни оплаквания по време на ангажиментите си с националните селекции. В статистиката попадат футболисти от първите състави на клубовете, получили травми както при мъжките, така и при младежките национални отбори.

Най-много проблеми има във Висшата лига, където са регистрирани 16 случая. Следват Серия А с 14 контузени, Ла Лига с 13, Лига 1 с девет и Бундеслигата с осем.

Сред най-известните имена, които са се сблъскали с физически проблеми по време на международната пауза, са звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд, нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе и крилото на Барселона Рафиня.

Сериозна е ситуацията и при английските клубове. Сред засегнатите са футболистите на Ливърпул Александър Исак, Коди Гакпо и Жереми Жаке, както и Кай Хавертц от Арсенал, Патрик Доргу от Манчестър Юнайтед, Брайън Броуби от Съндърланд, Нико О'Райли от Манчестър Сити и Джейми Гитънс от Челси.

Физически проблеми е получил и полузащитникът на Байерн Мюнхен Джамал Мусиала.

Разбира се, не всички случаи са с еднаква тежест. Някои футболисти са се разминали с леки травми или преумора и се очаква скоро да бъдат отново на разположение. При други обаче възстановяването ще бъде по-продължително, което може да създаде сериозни проблеми за клубните треньори.

За отборите от водещите европейски първенства това е поредното напомняне за натоварения календар и риска от контузии при футболистите, които съчетават клубни и международни ангажименти.


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