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Юлия Левченко прикова погледите с ваканционни снимки по бански

Юлия Левченко прикова погледите с ваканционни снимки по бански

8 Октомври, 2026 23:36 563 2

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Украинката е сред разпознаваемите имена в женския скок на височина

Юлия Левченко прикова погледите с ваканционни снимки по бански - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украинската звезда в скока на височина Юлия Левченко отново привлече вниманието на своите последователи, този път не със спортните си постижения, а със снимки от своята почивка.

Медалистката от големи международни форуми сподели в Instagram няколко кадъра от ваканцията си, на които позира със син бански. Публикацията бързо събра множество положителни реакции и коментари.

Левченко впечатли феновете и с естествения си вид, като се показа без грим и демонстрира непринудена визия по време на почивката.

„Малко завръщане към прекрасна ваканция“, написа украинската атлетка към снимките.

Юлия Левченко е сред разпознаваемите имена в женския скок на височина и редовно привлича интереса на почитателите на леката атлетика както с представянето си в сектора, така и извън него.



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    2 0 Отговор
    Пръдла

    00:15 09.10.2026

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