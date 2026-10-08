Юлия Левченко прикова погледите с ваканционни снимки по бански

Украинската звезда в скока на височина Юлия Левченко отново привлече вниманието на своите последователи, този път не със спортните си постижения, а със снимки от своята почивка.

Медалистката от големи международни форуми сподели в Instagram няколко кадъра от ваканцията си, на които позира със син бански. Публикацията бързо събра множество положителни реакции и коментари.

Левченко впечатли феновете и с естествения си вид, като се показа без грим и демонстрира непринудена визия по време на почивката.

„Малко завръщане към прекрасна ваканция“, написа украинската атлетка към снимките.

Юлия Левченко е сред разпознаваемите имена в женския скок на височина и редовно привлича интереса на почитателите на леката атлетика както с представянето си в сектора, така и извън него.