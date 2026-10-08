Росица Денчева и Ива Иванова в български четвъртфинал в Бургас

Росица Денчева и Ива Иванова ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на сингъл на международния турнир по тенис за жени от категория W50 в Бургас. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Авеню“ с награден фонд от 40 000 долара.

Поставената под номер 4 Денчева се наложи убедително над Лус Ебелинг Конинг от Нидерландия с 6:1, 6:1. Българката приключи срещата за 57 минути, след като поведе с 4:0 в първия сет. Във втората част Денчева спечели четири поредни гейма от 2:1 до 6:1.

Ива Иванова стигна до четвъртфинала след успех със 7:5, 6:3 над Федерика Ургези от Италия. В първия сет българката на два пъти изпусна преднина от пробив, а при 5:4 пропусна шест сетбола на собствен сервис. Иванова обаче спечели следващите два гейма и затвори частта със 7:5.

Във втория сет Иванова поведе с 5:2 и два пробива. Тя загуби подаването си в следващия гейм, но веднага направи нов пробив и приключи мача с 6:3. Така четвъртфиналът ще противопостави две български националки за „Били Джийн Кинг Къп“.

Поставената под номер 1 Елизара Янева загуби от Соня Женихова от Германия с 4:6, 4:6. Българката изостана с 1:5 в първия сет, успя да намали до 4:5, но не стигна до обрат. Във втората част Янева допусна пасив от 1:4 и въпреки че върна един пробив, отстъпи със същия резултат.

Лидия Енчева отпадна след 3:6, 5:7 срещу третата поставена Анастасия Соболева от Украйна. Енчева намали изоставането си от 2:5 до 3:5 в първия сет, а във втория поведе с 5:4, но загуби следващите три гейма.

Българското участие на двойки също приключи на четвъртфиналите. Анджелина Костова и Галена Кръстенова загубиха с 2:6, 2:6 от Мая Бурческу и Соня Женихова, Мелис Расим и Аня Станкович отстъпиха със същия резултат на водачките Оана Гаврила и Сапфо Сакелариди, а Ралица Александрова и Валерия Гърневска загубиха с 1:6, 3:6 от Федерика Ургези и Сара Ван Емст.

Турнирът в Бургас е четвъртият от категория W50, който България приема през 2026 година, след надпреварите в Хасково, Пазарджик и Пловдив. Следващият турнир от този ранг ще се проведе в Стара Загора от 11 до 18 октомври. Победителката във всяка от надпреварите получава 50 точки за световната ранглиста.