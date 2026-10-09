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Шаби Алонсо призна проблемите на Челси: Трябва да допускаме по-малко голове

Шаби Алонсо призна проблемите на Челси: Трябва да допускаме по-малко голове

9 Октомври, 2026 08:14 365 0

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Испанският специалист е оптимист, че ситуацията ще се промени към по-добро

Шаби Алонсо призна проблемите на Челси: Трябва да допускаме по-малко голове - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Челси Шаби Алонсо анализира представянето на тима от началото на сезона и открои защитата като една от основните области, в които лондончани трябва да направят подобрения.

Испанският специалист е оптимист, че ситуацията ще се промени към по-добро, но признава, че показаното до момента не е достатъчно. Според него отборът трябва да подобри не само резултатите си, но и цялостното си представяне на терена, особено по отношение на допуснатите попадения.

„Имам усещането, че ситуацията ще се подобри, но в момента това не е достатъчно. Имаме позитивни моменти, но има и неща, които трябва да подобряваме – не само резултатите, но и самата игра, особено броя на допуснатите голове“, заяви Алонсо.

Наставникът обърна внимание и на връзката между действията в нападение и стабилността в отбрана. По думите му начинът, по който Челси организира атаките си, оказва пряко влияние върху представянето на отбора при загуба на топката.

„Начинът, по който атакуваме, ни помага да се защитаваме. Всичко е свързано и много аспекти все още са в процес на развитие. Ние критично и аналитично оценяваме ситуацията и работим върху това да не допускаме толкова много голове. Определено можем да играем по-добре“, допълни испанският специалист.

Защитната нестабилност е сред основните проблеми на Челси в началото на кампанията. Лондончани допуснаха поне по два гола във всеки от първите си четири мача във Висшата лига, което подчерта необходимостта от сериозни подобрения в играта без топка.

Алонсо и неговият щаб ще трябва да намерят решение на тези слабости, ако Челси иска да постигне по-голяма постоянност и да се представя убедително през сезона.


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