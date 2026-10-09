Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Линдзи Вон изненадващо попадна в националния отбор на САЩ въпреки тежката контузия

Линдзи Вон изненадващо попадна в националния отбор на САЩ въпреки тежката контузия

9 Октомври, 2026 08:37 608 1

  • линдзи вон-
  • алпийски ски-
  • ски-
  • сащ-
  • фис-
  • олимпийски игри-
  • контузия-
  • възстановяване-
  • световна купа-
  • зимни спортове

Легендарната състезателка все още се възстановява от сериозна травма

Линдзи Вон изненадващо попадна в националния отбор на САЩ въпреки тежката контузия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Американската федерация по ски и сноуборд включи Линдзи Вон в състава на националния отбор за предстоящия сезон, въпреки че легендарната състезателка все още се възстановява от тежка травма. 41-годишната американка е сред 17-те спортисти, избрани за елитния „А“ отбор на САЩ.

Присъствието на Вон в състава обаче не означава, че тя ще се завърне скоро към състезанията. Скиорката продължава рехабилитацията си след тежкото падане в олимпийското спускане през февруари в Кортина д'Ампецо.

Още в края на април американката обяви, че няма да може да участва в стартове преди сезон 2027/2028. През ноември ѝ предстои поредна операция, при която лекарите трябва да премахнат металния имплант от крака ѝ и да възстановят скъсаната кръстна връзка.

„След като кръстната ми връзка бъде оперирана, ще са необходими още шест месеца“, обясни Вон.

Продължителният период на възстановяване означава, че американската легенда ще пропусне и световното първенство в Швейцария през следващата година.

Въпреки сериозните препятствия възможността за завръщане на Вон в професионалния спорт остава отворена. Международната федерация по ски (ФИС) вече е потвърдила, че ако тя реши отново да се състезава, ще получи специална покана и гарантирано място в стартовете.

Линдзи Вон има 84 победи за Световната купа и е сред най-успешните състезателки в историята на алпийските ски. При тежкия инцидент на олимпийското спускане тя получи сложна фрактура на лявата пищялна кост и претърпя няколко операции. По-късно американката разкри, че благодарение на навременната медицинска намеса е избегнала ампутация на крака.

Включването ѝ в националния отбор показва, че възможността за бъдещо завръщане остава на дневен ред, макар че на този етап възстановяването е основният ѝ приоритет.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове