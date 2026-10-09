Линдзи Вон изненадващо попадна в националния отбор на САЩ въпреки тежката контузия

Американската федерация по ски и сноуборд включи Линдзи Вон в състава на националния отбор за предстоящия сезон, въпреки че легендарната състезателка все още се възстановява от тежка травма. 41-годишната американка е сред 17-те спортисти, избрани за елитния „А“ отбор на САЩ.

Присъствието на Вон в състава обаче не означава, че тя ще се завърне скоро към състезанията. Скиорката продължава рехабилитацията си след тежкото падане в олимпийското спускане през февруари в Кортина д'Ампецо.

Още в края на април американката обяви, че няма да може да участва в стартове преди сезон 2027/2028. През ноември ѝ предстои поредна операция, при която лекарите трябва да премахнат металния имплант от крака ѝ и да възстановят скъсаната кръстна връзка.

„След като кръстната ми връзка бъде оперирана, ще са необходими още шест месеца“, обясни Вон.

Продължителният период на възстановяване означава, че американската легенда ще пропусне и световното първенство в Швейцария през следващата година.

Въпреки сериозните препятствия възможността за завръщане на Вон в професионалния спорт остава отворена. Международната федерация по ски (ФИС) вече е потвърдила, че ако тя реши отново да се състезава, ще получи специална покана и гарантирано място в стартовете.

Линдзи Вон има 84 победи за Световната купа и е сред най-успешните състезателки в историята на алпийските ски. При тежкия инцидент на олимпийското спускане тя получи сложна фрактура на лявата пищялна кост и претърпя няколко операции. По-късно американката разкри, че благодарение на навременната медицинска намеса е избегнала ампутация на крака.

Включването ѝ в националния отбор показва, че възможността за бъдещо завръщане остава на дневен ред, макар че на този етап възстановяването е основният ѝ приоритет.