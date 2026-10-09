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Давид де Хеа е под въпрос във Фиорентина заради високата си заплата

Давид де Хеа е под въпрос във Фиорентина заради високата си заплата

9 Октомври, 2026 10:03 522 0

  • давид де хеа-
  • фиорентина-
  • серия а-
  • манчестър юнайтед-
  • томазо мартинели

Настоящият му контракт е до юни 2028 г.

Давид де Хеа е под въпрос във Фиорентина заради високата си заплата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бъдещето на Давид де Хеа във Фиорентина остава неясно, въпреки че испанският вратар отново демонстрира отлична форма. Според италианското издание „Corriere dello Sport“ финансовите условия по договора му са сред основните фактори, които клубът взема предвид при планирането на състава.

Бившият страж на Манчестър Юнайтед се отличи с важни спасявания в двубоите срещу Пиза и Наполи в Серия А. Очаква се той отново да застане под рамката при гостуването на Дженоа на 10 октомври.

Де Хеа ще навърши 36 години на 7 ноември, а настоящият му контракт с Фиорентина е до юни 2028 г. Въпреки добрите отношения между двете страни обаче, не е сигурно, че вратарят ще остане в отбора до края на договора си.

През миналото лято ръководството на „виолетовите“ вече е обмисляло раздяла с испанеца. Сред причините е годишното му възнаграждение от 3 милиона евро, както и развитието на 20-годишния Томазо Мартинели, който е разглеждан като потенциален негов наследник.

Де Хеа се присъедини към Фиорентина през 2024 г., след като прекара повече от година без клуб след напускането си на Манчестър Юнайтед.


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